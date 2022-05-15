أبو تريكة للاعبي الأهلي: انسحبوا ولا تُسافروا إلى المغرب
دعا النّجم السابق لِكرة القدم المصرية محمد أبو تريكة سهرة السبت، نادي الأهلي إلى الانسحاب من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وعدم خوض النهائي بِالمغرب.
واعتبر المهاجم السابق لِنادي الأهلي المصري أن الانسحاب قرار مُشرّف، مُفسّرا طلبه بِالقرار المُجحف الذي اتّخذه الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، القاضي بِتنظيم نهائي رابطة أبطال إفريقيا بِمدينة الدار البيضاء المغربية.
مبروك للنادي الاهلي الوصول للنهائي وحظ اوفر لفريق وفاق سطيف ..احيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة فى حد ذاته أتمني من مجلس ادارة النادي الاهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف .. واسف على ظهور رائي علنا ولكن لم اجد وسيلة تانيه وبالتوفيق لنادينا الحبيب
— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 14, 2022
ويُواجه الأهلي المصري منافسه الوداد المغربي، بِرسم نهائي رابطة أبطال إفريقيا، في الـ 28 من ماي الحالي.
وبرّرت “الكاف” قرارها بِعدم استلام طلبات تنظيم النهائي الإفريقي، سوى من المغرب والسنيغال. ولكن العارفين لِدهاليز هذه الهيئة القارّية لِكرة القدم، يُؤكّدون تدخّل فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي في ضبط مكان المواجهة.
فساد كبير في الكاف بقيادة المغربي فوزي لقجع الذي سيقيم نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي في المغرب رغم مطالبة الفرق بمبدأ الحيادية ، بما أن طرف مغربي متواجد في النصف نهائي ورغم ذلك سيلعب النهائي في المغرب دليل آخر يؤكد الفساد الذى في افريقيا .#StopCafCorruption pic.twitter.com/ASqVBdkCmz
— Joe Mohamed (@moha05581396) May 9, 2022
لا يزال الفساد معشش داخل الكاف الم يتعظوا من اللي حصل ل أحمد أحمد راعي الفساد داخل الاتحاد الافريقي ومن قبله بلاتر راعي الفساد في الفيفا
انقذوا الكاف من الفسدة بقيادة كبيرهم فوزي لقجع #FIFAsupportingCAFcorruption
— Mohamed Esam (@M_ESAM2020) May 11, 2022
الفساد في احسن صورهم
والواعد بيتحقق اين الفيفا والمحكمة الرياضية كأس في هذا الفساد الذي يحصل في أفريقيا
أين عدالة كرة القدم الذي الأتحاد الدولي يقدمها أين أنتم في هذا الفساد وتلعب الاتحاد الافريقي الكاف
وفوزي لقجع ؟!😒😡#CafStinks pic.twitter.com/QUmF4eKNUi
— Ahmed Reda (@AhmedRe27657612) May 11, 2022
انقذوا كره القدم الافريقيه من الفساد ومن عصابه فوزي لقجع
ماحدث من تنظيم واحداث في كان الكاميرون كان فضيحه شاهد عليها العالم اجمع ، وماسيحدث في نهائي دوري الابطال لو تم الاصرار علي استضافتها في المغرب ستكون بمثابه الضربة “القاضيه” لكره القدم في افريقيا #CafStinks
— Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) May 10, 2022
من وقت وفاة عمرر فهمي و تعين فوزي لقجع
واصبح الفساد يضع للمسيولين عن الكاف في اطباق مطبوع عليها صنع في المغرب #FIFAsupportingCAFcorruption
— Minamo (@Minamo10418087) May 11, 2022