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رياضة

أبو تريكة للاعبي الأهلي: انسحبوا ولا تُسافروا إلى المغرب

علي بهلولي
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أبو تريكة للاعبي الأهلي: انسحبوا ولا تُسافروا إلى المغرب

دعا النّجم السابق لِكرة القدم المصرية محمد أبو تريكة سهرة السبت، نادي الأهلي إلى الانسحاب من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وعدم خوض النهائي بِالمغرب.

واعتبر المهاجم السابق لِنادي الأهلي المصري أن الانسحاب قرار مُشرّف، مُفسّرا طلبه بِالقرار المُجحف الذي اتّخذه الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، القاضي بِتنظيم نهائي رابطة أبطال إفريقيا بِمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويُواجه الأهلي المصري منافسه الوداد المغربي، بِرسم نهائي رابطة أبطال إفريقيا، في الـ 28 من ماي الحالي.

وبرّرت “الكاف” قرارها بِعدم استلام طلبات تنظيم النهائي الإفريقي، سوى من المغرب والسنيغال. ولكن العارفين لِدهاليز هذه الهيئة القارّية لِكرة القدم، يُؤكّدون تدخّل فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي في ضبط مكان المواجهة.

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