أبو تريكة: “محرز لم يقدم أي شيء وكان يجب استبداله”

قال النجم السابق للمنتخب المصري، محمد أبو تريكة، إن رياض محرز لم يقدم أي شيئ في مباراة أنغولا، وأنه كان لا بد من استبداله.

وأضاف أبو تريكة في الأستديو التحليلي الخاص بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في شبكة “بي إن سبورتس” القطرية: ” فكر المدرب أن نجمه يصنع الفارق دائما، لكنه كان سيئاً أمام أنغولا، لو كان القرار لي لقمت بإخراج محرز، لأن لكل قاعدة استثناء”.

وتابع: “كان يجب على بلماضي إخراج محرز، وإدخال آدم وناس في المباراة ويلعب في مركزه الأساسي في الجهة اليمنى، حتى يكون مكان رياض محرز، أتفهم أن المدرب يعتمد على نجمه الأول، لكن منتخب الجزائر فوق الجميع”.

وختم أبوتريكة: “محرز لم يقدم شيئا في المباراة، ووجب على بلماضي جعل وناس يلعب مكان محرز، وهذا الحل برأيي، ولا ينفع أن منتخب الجزائر يقدم شوط أول مثالياً للغاية، ويتراجع في الشوط الثاني بهذا الشكل الرهيب”.