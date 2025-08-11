أبو تريكة يطالب “الفيفا” بسحب كأس العالم 2026 من أميركا

قال إن 760 رياضي فلسطيني استُشهدوا منهم 420 لاعب كرة قدم

طالب نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة، الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي بوقف الفرق والرياضيين الإسرائيليين وسحب مونديال 2026 من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وستقام بطولة كأس العالم في الفترة الممتدة بين 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في 3 دول في أميركا الشمالية، وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة التي ستستضيف معظم مباريات البطولة.

وستقام المباراة النهائية لمونديال 2026 على ملعب نيوجيرسي بولاية نيويورك الأميركية في 19 جويلية من العام نفسه، وفق ما أعلن عنه (فيفا) سابقا.

وقال أبو تريكة، خلال وجوده بالأستوديو التحليلي لمباراة كريستال بالاس وليفربول على لقب الدرع الخيرية “هناك 760 رياضي فلسطيني استُشهدوا على يد إسرائيل، منهم 420 لاعب كرة قدم، فيما دُمرت 140 منشأة كرة قدم”.

وتابع: “نشاهد الإبادة بغزة عبر البث مباشر، ونحن هنا نتحدث في المجال الرياضي. الفيفا واليويفا، أوقفا روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، فمتى يتم إيقاف الاحتلال الإسرائيلي، لا نريد كلاما فقط ولكن نريد فعلا حقيقيا”.

إلى ذلك أضاف أبو تركيا “على مدار عامين (674 يوم) نشاهد تلك الإبادة ولم يتم إيقاف الفرق أو الرياضيين الإسرائيليين، ولا تخبرونا عن خلط الرياضة بالسياسة، فالأمور بالفعل مختلطة”. واستطرد أبو تريكة “إذا كنتم تريدون اتخاذ موقف حازم فيجب سحب كأس العالم من الولايات المتحدة فهي مساهمة بشكل مباشر مع إسرائيل، لا للاحتفال مع سمسار العقارات (في إشارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب) على منصة التتويج في نهائي كأس العالم للأندية، ويداه ملطختان بالدماء” الفلسطينية.

وتابع انتقاداته “فرنسا وبريطانيا وألمانيا بدأت تغسل يديها من جرائم إسرائيل، هناك إبادة لشعب يحرق ويتم تجويعه، ويتذرعون بأن الفلسطينيين هم من بدؤوا العنف، يجب أن نفهم جيدا أن هذا احتلال وهناك مقاومة تدافع عن أرضها”.

واختتم النجم المصري السابق “إذا كان الفيفا واليويفا صادقين في إدانتهما يجب منع الفرق الرياضية الإسرائيلية من المشاركة، وإلا فإنهما مشاركان بهذه الإبادة، كما هي الحال بالنسبة لنا إذا صمتنا”.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيد و153 ألف و213 مصاب من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.