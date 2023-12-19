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رياضة

أبو تريكة يعلق على فيديو النفق لكتائب القسام

عمر سلامي
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أبو تريكة يعلق على فيديو النفق لكتائب القسام
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أبو تريكة

علّق نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة على مقطع فيديو نشرته كتائب القسام بعنوان: “وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت”، حيث أثنى على إقدام وشجاعة رجال المقاومة.

وكتب أبو تريكة عبر صفحته على منصة “إكس”: “وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت، بعد 73 يوما من المجازر والإجرام الذي لا حدود له وصمت وتخاذل وحصار الجميع لغزة، ما زال رجال هذا العصر يردون على أمريكا وكيانها الصهيوني بكل شجاعة وإقدام”.

وأضاف مستعينا بآية من القرآن الكريم: “رَبَّنا أَفرِغ عَلَينا صَبرًا وَثَبِّت أَقدامَنا وَانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرينَ”.

وكان الإعلام العسكري لكتائب القسام، نشر الأحد، مقطع فيديو تحت عنوان “وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت”، ردّ من خلاله على إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق ضخم قريب من معبر “إيرز”.

وحلول الاحتلال الإسرائيلي وضع اكتشاف النفق في خانة الانجازات، لإيهام الرأي العام بأن جيش الاحتلال يحقق أهدافه في الميدان، غير أن الرد كان سريعا من طرف كتائب القسام، التي أوضحت من خلال الفيديو، بأن النفق استعمل في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى، ليصبح بعدها خارج الخدمة.

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