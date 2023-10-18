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رياضة

أبو تريكة يعلّق بعد مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

عمر سلامي
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أبو تريكة يعلّق بعد مجزرة مستشفى المعمداني بغزة
أرشيف
أبو تريكة

ندّد النجم المصري السابق محمد أبو تريكة بالمجزرة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، بعد قصفه مستشفى المعمداني في غزة.

وقال أبو تريكة عبر حسابه على “فايسبوك”: ” ‏إبادة جديدة ارتكبها الكيان الصهيونى في غزة سيتجاهلها العالم المنافق، اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير”.

وأضاف النجم المصري السابق: ” ‏اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء، ‏اللهم احفظهم بحفظك، وأنصرهم وأخذل كل من خذلهم”.

وأضاف الكيان الصهيوني جريمة جديدة، إلى جرائمه السابقة، بقصفه لمستشفى المعمداني في غزة، وهو القصف الذي خلّف 500 شهيد على الأقل.

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