أبو تريكة يعلّق على عملية “طوفان الأقصى”

عبر النجم المصري ومحلل قنوات “بي إن سبورت”، محمد أبو تريكة، عن مساندته المطلقة لعملية طوفان الأقصى، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينه..طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد تري نصر أمة عانت الكثير اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين ..صباحكم فلسطين — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 7, 2023

وقال أبو تريكة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينه..”.

وأضاف: “طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد تري نصر أمة عانت الكثير اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأنصرهم وكن معهم يارب العالمين ..صباحكم فلسطين “.