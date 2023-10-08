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“طوفان الأقصى”.. 600 قتيل إسرائيلي وجرح 2048
رياضة

أبو تريكة يعلّق على عملية “طوفان الأقصى”

عمر سلامي
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أبو تريكة يعلّق على عملية “طوفان الأقصى”
أرشيف
أبو تريكة

عبر النجم المصري ومحلل قنوات “بي إن سبورت”، محمد أبو تريكة، عن مساندته المطلقة لعملية طوفان الأقصى، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وقال أبو تريكة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينه..”.

وأضاف: “طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد تري نصر أمة عانت الكثير اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأنصرهم وكن معهم يارب العالمين ..صباحكم فلسطين “.

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