أبو تريكة يقصف “الفيفا” ويذكّر باحتلال الكيان الصهيوني لفلسطين

قصف النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقب قرار استبعاد الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في مسابقاتها، ومسابقات الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدا أن الهيئتين تكيل بمكيالين..

ونشر أبو تريكة حسابه الرسمي في “تويتر”، معلقا على قرار “الفيفا”: “قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الأندية، والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني، لأنه محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين، لكنكم تكيلوا بمكيالين”.

وتفاعل رواد “تويتر” مع رسالة محمد أبو تريكة، وأبدوا تأييدا كبيرا لما قاله، حيث اعتبروا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطبق القانون بحسب رؤيته فقط.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مع نظيره في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في بيان رسمي، أمسية الاثنين، عن تعليق تمثيل جميع الأندية والمنتخب الروسي، من المشاركة في كل البطولات المنضوية تحت لواء الهيئتين، ما يعني إستبعاد منتخب روسيا من الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022 .