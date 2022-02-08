-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أبو جبل: لست ساحرا.. والسنغاليون درسوا طريقة تسديد لاعبينا

سليم.ع
  • 19
  • 0
أبو جبل: لست ساحرا.. والسنغاليون درسوا طريقة تسديد لاعبينا
أرشيف

قال حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، أن تصديه للعديد من ركلات الترجيح جاء بعد دراسة للمنافسين ، وليس سحرا..

وأكد أبو جبل في تصريحات لقناة “أم بي سي مصر”، أنه إستعان بقارورة عليها قصاصات ورقية تحمل معلومات عن أماكن تسديد لاعبي المنتخبات المنافسة لركلات الترجيح.

وأضاف الحارس المصري: “هذه كانت فكرة عصام الحضري، مدرب الحراس، الموضوع علمي، وأنا لست ساحرا، بالإضافة إلى أن الحضري يتحدث معي قبل كل مباراة، لكي أكون في كامل تركيزي”.

وأكد محمد أبو جبل أن المنتخب السنغالي تفوق بضربات الترجيح، لأنهم درسوا مسددي الضربات من جانب مصر بتركيز شديد.

مقالات ذات صلة
لاعبو “الخضر” يعزون في وفاة الطفل ريان

لاعبو “الخضر” يعزون في وفاة الطفل ريان

“شعرت بأنني مطلوب في السبورتينغ أكثر من ليون”

“شعرت بأنني مطلوب في السبورتينغ أكثر من ليون”

هذا سرّ اتصالي بمحرز.. وبلماضي سيقود الخضر إلى كأس العالم

هذا سرّ اتصالي بمحرز.. وبلماضي سيقود الخضر إلى كأس العالم

هذا ما طلبه إيتو من لاعبي الكاميرون قبل مواجهة الجزائر (فيديو)

هذا ما طلبه إيتو من لاعبي الكاميرون قبل مواجهة الجزائر (فيديو)

هذا ما قاله الكاميرونيون عن الجزائر

هذا ما قاله الكاميرونيون عن الجزائر

محرز يتفوق على رونالدو وينصب نفسه ثاني أفضل هداف في جميع المسابقات

محرز يتفوق على رونالدو وينصب نفسه ثاني أفضل هداف في جميع المسابقات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد