أبو جبل: لست ساحرا.. والسنغاليون درسوا طريقة تسديد لاعبينا

قال حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، أن تصديه للعديد من ركلات الترجيح جاء بعد دراسة للمنافسين ، وليس سحرا..

وأكد أبو جبل في تصريحات لقناة “أم بي سي مصر”، أنه إستعان بقارورة عليها قصاصات ورقية تحمل معلومات عن أماكن تسديد لاعبي المنتخبات المنافسة لركلات الترجيح.

وأضاف الحارس المصري: “هذه كانت فكرة عصام الحضري، مدرب الحراس، الموضوع علمي، وأنا لست ساحرا، بالإضافة إلى أن الحضري يتحدث معي قبل كل مباراة، لكي أكون في كامل تركيزي”.

وأكد محمد أبو جبل أن المنتخب السنغالي تفوق بضربات الترجيح، لأنهم درسوا مسددي الضربات من جانب مصر بتركيز شديد.