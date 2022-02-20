أبو جبل يقبض ثمن التألق في “الكان”.. والزمالك ينفي

قالت وسائل إعلام سعودية أن فريق النصر السعودي اتفق مع حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل للتعاقد معه مجانا بعد نهاية عقده الصيف المقبل..

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية -عبر حسابها الرسمي على تويتر- أن النصر السعودي اتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل لضمه مجانا بعد نهاية عقده مع الزمالك في الصيف المقبل”.

وأضافت أن الإتفاق يقضي بتوقيع أبو جبل للنصر لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد موسما آخر، بمبلغ يصل إلى نحو 7 ملايين ريال، أو ما يعادل مليوني دولار.

ونفى نادي الزمالك، ما أوردته الصحيفة السعودية، حيث قال رئيس النادي مرتضى منصور أن كل ما يقال عن إنتقال أبو جبل مجرد إشاعات.

وكان أبو جبل قد خطف الأضواء في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها الكاميرون مؤخرا، بتألقه في صد ركلات الترجيح، قبل الخسارة مع منتخب مصر في النهائي أمام منتخب السنغال.