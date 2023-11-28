أبو عبيدة : احتكاك مع القوات الصهيونية شمال القطاع بعد خرقها للهدنة

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري لكتائب القسام أن قوات العدو الصهيونية خرقت وقف إطلاق النار في شمال القطاع ما أدى إلى الاحتكاك معها ميدانيا.

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن قوات العدو الصهيونية خرقت وقف إطلاق النار في شمال القطاع ما أدى إلى احتكاك كتائب القسام معها ميدانيا.

أبو عبيدة قال في بيان مقتضب نشره مساء اليوم، الثلاثاء 28 نوفمبر “نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق”.

كما أكد أبو عبيدة في بيانه التزام حماس بالهدنة “نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء.”

فيما تحدث الإعلام العبري عن إصابة عدد من الجنود الصهاينة خلال هذه الإحتكاكات في شمال قطاع غزة.

فيما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، بإصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المعمداني، لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وقالت “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الفلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيي النصر والشيخ رضوان.

كما أضافت، أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعالها.

كما استهدفت قوات الاحتلال المواطنين في حي تل الهوا، أثناء محاولتهم تفقد منازلهم المدمرة، خاصة في محيط مستشفى القدس، ودوار الدحدوح، ومتنزه برشلونة، ومحيط الكلية الجامعية.

الوكالة وثقت كذلك اختراق الإحتلال للهدنة الإنسانية في يومها الخامس، بإطلاق النار صوب المواطنين ومنازلهم، شرق مخيم البريج، والمغازي، وفي المناطق الشرقية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.