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أبو عبيدة: استهداف 720 آلية لجيش الاحتلال منذ بدء العدوان البرّي على غزة (فيديو)

الشروق أونلاين
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أبو عبيدة: استهداف 720 آلية لجيش الاحتلال منذ بدء العدوان البرّي على غزة (فيديو)
أرشيف
أبو عبيدة

كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، عن نجاح المقاومة الفلسطينية في استهداف 720 آلية لجيش الاحتلال الصهيوني، منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة.

كما أكد أبو عبيدة في كلمة مسجّلة بثتها قنوات إخبارية مساء الخميس، تنفيذ أكثر من 15 عملية قنص ناجحة ضد قوات الاحتلال خلال الأسبوع الأخير.

وجاء في كلمة الناطق باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس):”إن مجاهدينا على الأرض يستمرّون في تدمير آليات العدوّ بكافة أنواع الأسلحة المتاحة”.

وتابع أبو عبيدة يقول إن الاحتلال يتكبّد “خسائر متصاعدة لا تكاد تتوقف على مدار الساعة” جراء ضربات المقاومة. مؤكدا استمرار هذه الخسائر “طالما استمرّ العدوان”.

وتتكوّن الآليات التي استهدفتها المقاومة منذ بدء العدوان البرّي على غزة، من ناقلات الجند والدبابات والجرافات والمركبات والشاحنات العسكرية، حيث ألحقت بها المقاومة دمارا كليّا أو جزئيا، يقول المتحدث.

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