أبو عبيدة : استهدفنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية في آخر ثلاثة أيام

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام مساء اليوم أن مقاتلي الكتائب استهدفوا 60 ألية عسكرية إسرائيلية في الثلاثة أيام الأخيرة.

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، وفي تسجيل صوتي بثته قناة الجزيرة مساء اليوم، الإثنين 20 نوفمبر، أن مقاتلي الكتائب استهدفوا 60 ألية عسكرية إسرائيلية في الثلاثة أيام الأخيرة، كما أكد أن الإشتباكات لا تزال ضارية.

فقال أبو عبيدة في كلمته “استهدفنا 60 آليّة عسكرية إسرائيلية في آخر ثلاثة أيام، بينها 10 ناقلات جند، جنوب الزيتون والرضوان والتوام وغرب جباليا وبيت لاهيا.” كما أشار إلى أن “الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة”.

الناطق العسكري باسم القسام قال أيضا “استهدف مجاهدونا قوة راجلة بعبوات مضادة للأفراد يوم السبت وأوقعوا فيها إصابات محققة وسمعوا صراخ العدو واستغاثاته”.

وأشار إلى أنه “تمكنت قوة من قوات النخبة من 25 مجاهداً من تنفيذ هجوم مركب على قوات العدو التي تتخذ من مستشفى الرنتيسي للأطفال مقراً لها”. كما رجح “أن يكون العدو قد قصف قوات له على الأرض ظناً منه أنهم أسرى”.

ليضيف أن مقاتلي القسام نصبوا كمينا “لقوة نجدة واشتبك مها مقاتلونا واوقعوهم بالاصابات والقتلى ولايقل عن 7 قتلى”، كما قال أن مقاتلي القسام أجهزوا على 4 جنود ترجلوا من ناقلة.

الناطق العسكري باسم كتائب القسام أكد أيضا أنه “لايزال المئات من مجاهدينا في اماكن الدفاع والتصدي وسنكشف عن باقي العمليات” كما قال أن “الحالة الهستيرية التي يتعامل بها الاحتلال يبين أنه غير راضي عن انتصاره” و”محرقة العدو ضد الشعب بداية نهايته”.