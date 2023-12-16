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أبو عبيدة : الإحتلال يريد التخلص من عبء أسراه بقتلهم

الشروق أونلاين
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أبو عبيدة : الإحتلال يريد التخلص من عبء أسراه بقتلهم
ح. م
أبو عبيدة، الناطق العسكري لكتائب القسام.

علّق الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، على قتل جنود الإحتلال لثلاثة أسرى صهاينة في القطاع، بالرغم من أنهم كانوا يرفعون علما أبيضا، قائلا أن الإحتلال يريد التخلص من عبء أسراه بقتلهم.

فكتب أبو عبيدة في بيان مقتضب نشره مساء اليوم السبت، 16 ديسمبر “لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم، وقد تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم.” وأضاف “هو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً.”

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