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أبو عبيدة: دخول الاحتلال البرّي إلى غزة سيكون فرصة “لمحاسبته بقسوة” (فيديو)

الشروق أونلاين
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أبو عبيدة: دخول الاحتلال البرّي إلى غزة سيكون فرصة “لمحاسبته بقسوة” (فيديو)
أرشيف
أبو عبيدة

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام في كلمة مصوّرة، إن أي اجتياح برّي لقوات الاحتلال إلى قطاع غزة، سيكون فرصة “لمحاسبتها بقسوة” على ما ترتكبه في حقّ الفلسطينيين.

وجاء في كلمة أبي عبيدة إن “تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان برّي على غزة، لا يرهب المقاومة”. مؤكدا استعداد كتائب القسام لإلحاق الهزيمة بجنوده.

كما كشف المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس عن وجود ما بين 200 و250 أسيرا إسرائيليا في قبضة المقاومة. بينهم من يحمل جنسيات دول أجنبية.

وقد قتل 22 أسيرا من بين الأسرى الذين كانوا في حوزة المقاومة. جراء القصف الذي تشنّه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، يقول أبو عبيدة.

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