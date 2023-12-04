-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أبو عبيدة : دمّر مجاهدو القسام 28 آلية صهيونية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
العالم

أبو عبيدة : دمّر مجاهدو القسام 28 آلية صهيونية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
  • 758
  • 0
أبو عبيدة : دمّر مجاهدو القسام 28 آلية صهيونية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
ح. م
أفاد الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، أن الكتائب دمرت 28 آلية عسكرية صهيونية كليًا أو جزئيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أفاد الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، أن مجاهدي الكتائب تمكنوا من تدمير 28 آلية عسكرية تابعة لقوات الإحتلال كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وهذا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

الناطق العسكري لكتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” قال، مساء اليوم الإثنين 4 ديسمبر، أن مجاهدي الكتائب “استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر”.

مضيفا أنهم أوقعوا “قتلى بشكل محقق”، كما “دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.”

مقالات ذات صلة
البيت الأبيض سيخفض دعمه لأوكرانيا لهذا السبب

البيت الأبيض سيخفض دعمه لأوكرانيا لهذا السبب

الإحتلال يقصف مراكز إيواء جمعية البركة الجزائرية مخلّفا 52 شهيدا

الإحتلال يقصف مراكز إيواء جمعية البركة الجزائرية مخلّفا 52 شهيدا

غزة.. 100 شهيد في قصف صهيوني لمنزل يؤوي عائلات   

غزة.. 100 شهيد في قصف صهيوني لمنزل يؤوي عائلات   

رفضا للتأثير الفرنسي.. بوركينا فاسو والنيجر تنسحبان من مجموعة دول الساحل

رفضا للتأثير الفرنسي.. بوركينا فاسو والنيجر تنسحبان من مجموعة دول الساحل

بعد الشمال.. جيش الاحتلال يدعو لإخلاء أحياء في خان يونس

بعد الشمال.. جيش الاحتلال يدعو لإخلاء أحياء في خان يونس

الكيان الصهيوني يبدأ “حرب اليائس” في الجنوب

الكيان الصهيوني يبدأ “حرب اليائس” في الجنوب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد