أبو عبيدة : دمّر مجاهدو القسام 28 آلية صهيونية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفاد الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، أن مجاهدي الكتائب تمكنوا من تدمير 28 آلية عسكرية تابعة لقوات الإحتلال كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وهذا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

الناطق العسكري لكتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” قال، مساء اليوم الإثنين 4 ديسمبر، أن مجاهدي الكتائب “استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر”.

مضيفا أنهم أوقعوا “قتلى بشكل محقق”، كما “دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.”