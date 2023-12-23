أبو عبيدة : فقدنا الاتصال مع مجموعة مسؤولة عن أسرى صهاينة بسبب القصف

صور لثلاثة أسرى صهاينة ممن يرجح أنه تم قتلهم في غارة على غزة.

قال الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، أن الكتائب فقدت الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة أسرى صهاينة.

وفي بيان مقتضب نشره أبو عبيدة مساء اليوم، السبت 23 ديسمبر “نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم: 1- حايم جيرشون بيري 2- يورام إتاك ميتزجر 3- أميرام إسرائيل كوبر ونرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.”

وسبق للناطق العسكري لكتائب القسام وأن قال الأسبوع الماضي في بيان “لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم، وقد تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم.” وأضاف “هو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً.”