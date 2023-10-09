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العالم

أبو عبيدة: قصف الاحتلال أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو

الشروق أونلاين
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أبو عبيدة: قصف الاحتلال أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

كشف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو.

وقال أبو عبيدة أن “قصف الاحتلال على قطاع غزة قتل 4 من أسرى الكيان الصهيوني واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام”.

وذكرت تقارير إخبارية ارتقاء عدد كبير من الشهداء، بعد قصف إسرائيلي مجنون استهدف منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت “وزارة الداخلية في قطاع غزة إن القصف خلّف عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى، لم يتضح بعد عددهم”.

وأعلنت “كتائب القسام قصف تل أبيب بوابل من الرشقات الصاروخية بعد الاستهدافات التي شنها الاحتلال خلال الساعات الماضية على قطاع غزة”.

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