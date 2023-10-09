أبو عبيدة: كل استهداف لأبناء شعبنا سنقابله بإعدام رهينة من رهائن الاحتلال

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن المقاومة الفلسطينية ستقوم بإعدام رهينة من رهائن الاحتلال. ردّا على أي استهداف جديد للمدنيين الفلسطينيين.

وقال أبو عبيدة في تسجيل صوتي:”كل استهداف لأبناء شعبنا سنقابله آسفين، بإعدام رهينة من رهائن الاحتلال”. مضيفا:”نحمّل العدو الصهيوني مسؤولية هذا القرار، والكرة في ملعبه، وقد أعذر من أنذر”.

وافتتح الناطق باسم الجناح العسكري لحماس كلمته بالقول:”إننا في كتائب الشهيد عز الدين قسام، نؤمن بالأخلاق الدينية والعسكرية والإنسانية. وبتعليمات ديننا الحنيف بالحفاظ على حياة الرهائن والأسرى”.

قبل أن يضيف:”ولأن العدوّ لا يفهم لغة الأخلاق والإنسانية، فسنخاطبه باللغة التي يعرفها جيّدا”. متابعا:”ومن هذه الساعة، نعلن بأن كلّ استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم، دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام رهينة من رهائن العدوّ المدنيين لدينا”.

وأردف أبو عبيدة:”وسنبثّ ذلك مضطرين، بالصوت والصورة”. محمّلا “العدوّ الصهيوني وقيادته، مسؤولية هذا القرار أمام العالم”.

يأتي هذا في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر حتى ظهر الإثنين عن استشهاد 576 فلسطينيا إلى جانب إصابة 2900 آخرين بجروح.

ومنذ السبت الماضي، تنفّذ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية “طوفان الأقصى”، التي كبّدت الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 1000 قتيل، والمئات من الجرحى والأسرى.