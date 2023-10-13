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أبو عبيدة للاحتلال: الهجرة ليست موجودة في قاموسنا

الشروق أونلاين
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أبو عبيدة للاحتلال: الهجرة ليست موجودة في قاموسنا

أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن الهجرة والتهجير ليست موجودة في قاموس الفلسطينيين، وأن الهجرة لن تكون إلا لمدننا المحتلة بعد تحريرها.

وقال أبو عبيدة في مقطع مصور بُث الجمعة، أن ” العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين.”

ولفت أبو عبيدة “وجهنا منذ صباح اليوم ضربة ب150 صاروخا على عسقلان و50 صاروخا على سديروت، قصفنا مطار بن غوريون ولا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة”.

‏ وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرشقات الصاروخية التي اطلقتها “القسام” إصابت عدة مباني في المدينة، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

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