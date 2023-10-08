أبو عبيدة لنتنياهو: جنودك فروا كالجراد وأسراكم أكثر مما تعتقد

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إن عدد القتلى والأسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين أكثر بكثير مما يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي تصريح متلفز بثته فضائية “الأقصى” خاطب أبو عبيدة نتنياهو قائلا “”تحدثنا اليوم عن عشرات الأسرى ونطمئنك يا نتنياهو أن أسراكم أكثر بكثير وأضعاف مضاعفة لهذا الرقم وعليك بعد جنودك جيداً”.

وشدد أبو عبيدة، على أن “هؤلاء الأسرى متواجدون بكل المحاور ويجري عليهم كل ما يجري على أهلنا في قطاع غزة”.

وأكد الناطق باسم كتائب القسام أن كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تدل على أزمة عميقة للكيان الإسرائيلي.

وخاطب نتنياهو قائلاً: ” تهددنا بأي جيش يا نتنياهو، بجنودك الذين فروا كالجراد أمام مقاتلي القسام بالمئات تاركين كل شيء خلفهم”.

وقال في كلمته إن الجيش الإسرائيلي تساقط كالجراد أمام مقاتلي المقاومة في عملية “طوفان الأقصى”، مشددا على أن تهديد غزة وشعبها “لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة”.

كما أكد على أن عملية “طوفان الأقصى” مستمرة دفاعا عن الأقصى والأسرى والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا”، على حد قوله.

ويأتي تصريح أبو عبيدة ردا على تهديدات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الذي توعد بأن يستخدم الجيش كامل قوته للقضاء على حركة حماس، وقال في خطاب متلفز “سنضربهم حتى النهاية وننتقم بقوة لهذا اليوم الأسود الذي ألحقوه بإسرائيل وشعبها”.

ودعا نتنياهو سكان القطاع لمغادرته مهددا بتحويل ما وصفها بمخابئ الحركة إلى ركام، وقال متوجها في حديثه إلى سكان غزة بالقول “اخرجوا الآن لأننا سنتحرك في كل مكان بكل قوتنا”، واصفا غزة بـ”مدينة الشر”.