أبو عبيدة: لن تستطيع أي قوة في العالم أن تقضي على مقاومتنا

ألقى أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام يوم الخميس، كلمة مسجّلة جديدة. في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر.

وأكد المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أن المقاومة مستعدّة “لخوض معركة طويلة مع العدو المحتلّ”. وقال إن الاحتلال الصهيوني “في أسوأ حالاته منذ 75 عاما”.

وندّد أبو عبيدة في حديثه بـ”الدعم الأمريكي الوقح للكيان المحتلّ”. مؤكدا أن عاقبة هذا الدعم والغطاء الأمريكي لجرائم الاحتلال “لن تكون سوى الندم والخسران”.

كما شدّد صوت المقاومة على أن “فاتورة الحساب التي سيتحمّلها العدوّ المجرم، على جرائمه في حقّ الفلسطينيين، ستكون قاسية ومؤلمة”.

أهمّ ما جاء في كلمة أبو عبيدة: