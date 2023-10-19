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العالم

أبو عبيدة: لن تستطيع أي قوة في العالم أن تقضي على مقاومتنا

الشروق أونلاين
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أبو عبيدة: لن تستطيع أي قوة في العالم أن تقضي على مقاومتنا
أرشيف
أبو عبيدة

ألقى أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام يوم الخميس، كلمة مسجّلة جديدة. في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر.

وأكد المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أن المقاومة مستعدّة “لخوض معركة طويلة مع العدو المحتلّ”. وقال إن الاحتلال الصهيوني “في أسوأ حالاته منذ 75 عاما”.

وندّد أبو عبيدة في حديثه بـ”الدعم الأمريكي الوقح للكيان المحتلّ”. مؤكدا أن عاقبة هذا الدعم والغطاء الأمريكي لجرائم الاحتلال “لن تكون سوى الندم والخسران”.

كما شدّد صوت المقاومة على أن “فاتورة الحساب التي سيتحمّلها العدوّ المجرم، على جرائمه في حقّ الفلسطينيين، ستكون قاسية ومؤلمة”.

أهمّ ما جاء في كلمة أبو عبيدة:

  • مازال العالم يشاهد إجرام الصهيونية الباغية من قتل للأطفال والنساء والمدنيين بغطاء أمريكي.
  • أعداء الإنسانية يهلكون الحرث والنسل في عصر الإعلام والفضاءات المفتوحة أمام عالم يدّعي التحضّر.
  • بعض الحكومات تقوم بمنح الغطاء والدعم والتعاطف للكيان المغتصب.
  • نعد هذا العدوّ المجرم بأن فاتورة حسابه ستكون قاسية ومؤلمة.
  • الدعم الأمريكي الوقح لهذا الكيان لن تكون عاقبته سوى الندم والخسران.
  • لن تستطيع أي قوة في العالم أن تقضي على مقاومتنا.
  • ندعو جميع الشعوب العربية للدفاع عن كرامتها وقضيتها الأولى قضية فلسطين.
  • ندعو الجماهير للزحف نحو حدود فلسطين لإسقاط المشروع الصهيوني.
  • العدوّ في أسوأ حالاته منذ 75 عاما وهذه فرصة الأمة التي لا ينبغي أن تضيّعها.
  • ندعو جماهير الأمة للنفير والاحتشاد أمام سفارات الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة.
  • المقاومة بخير ولا زالت تتحكم في مجريات الميدان.
  • مستعدّون لمعركة طويلة مع المحتلّ لقدسية هدفنا وهو الدفاع عن الأقصى.
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