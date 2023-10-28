أبو عبيدة: مجاهد واحد من كتائب القسام دمر 3 آليات للاحتلال

كشف المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة مصوّرة مساء السبت، تفاصيل جديدة حول هجوم الضفادع البشرية على مستوطنة زيكيم وتصدّي المقاومة لمحاولة الاحتلال لاقتحام القطاع.

وقال أبو عبيدة في كلمته إن الاحتلال الصهيوني ادعى أنه تمكن من القضاء على 10 من مقاتلي القسام في عملية زيكيم، في حين أن منفذي العملية برمّتها، لم يتجاوز عددهم 3 مقاتلين.

وتابع أبو عبيدة يقول:”لقد وصلت ضفادعنا البشرية إلى قوات العدوّ (في زيكيم) واشتبكت معه لساعات طويلة”. مضيفا أن “3 مجاهدين فقط شاركوا في العملية”.

وعن تصدّي المقاومة لمحاولات اقتحام القطاع، قال المتحدث إن عناصر كتائب القسام “سحقوا فرقة عسكرية مدجّجة بكل أنواع الأسلحة”، ومنعوها من التوغّل في أراضي غزة.

قبل أن يكشف أن مجاهدا واحدا “دمر 3 آليات وقتل وأصاب من كان فيها من العناصر”. مضيفا:”لقد فرّ العدّو أمامه كأنه يفرّ من أمام جيش كامل”.

أهمّ ما جاء في كلمة أبي عبيدة: