أبو عبيدة مخاطبا الإحتلال : ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء

قال الناطق العسكري لكتائب القسام، أن المقاومة قامت خلال الـ48 ساعة الماضية من تدمير كتيبة دبابات إسرائيلية وإسقاط عدد كبير من القتلى في صفوف العدو.

قال الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، أن المقاومة قامت خلال الـ48 ساعة الماضية من تدمير كتيبة دبابات إسرائيلية وإسقاط عدد كبير من القتلى في صفوف العدو، هذا خلال كلمة صوتية بثتها قناة الأقصى الفضائية مساء اليوم، الخميس 2 نوفمبر.

أبو عبيدة قال خلال كلمته “بعد 27 يوما من بدء المعركة يواصل مجاهدونا التصدي في محاور التوغل البري شمال غرب مدينة غزة وفي جنوبها وفي بيت حانون”. وأضاف “لا نكاد نحصي عمليات مجاهدينا على مدار الساعة” حيث أن مقاتلي القسام دمروا “ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، بمضادات الدروع، والالتحام المباشر وبالمسيّرات.”

كما قال أن قوات النخبة لكتائب القسام أثخنت بكل القوات الصهيونية، قائلا أنها تناور وذلك بالإلتفاف خلف جنود العدو ومهاجمتهم من نقطة صفر.

الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، التابعة لحركة حماس، قال “يواصل مجاهدونا في شمال غرب غزة، وجنوبها، وفي بيت حانون، التصدي لقوات الاحتلال، وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليّات الاحتلال وجنوده”.

وأشار أن “من أبرز عملياتنا مساء اليوم في محور شمال غرب مدينة غزة حيث دمر مجاهدونا 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة وأوقعوا خسائر فادحة في صفوف العدو”.

“سنجعل غزة كما كانت لعنة التاريخ على هذا الكيان”.

وأكد “دمرنا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو”. كما أعلن عن استمرار المواجهة.

أبو عبيده خاطب الإسرائيليين قائلا كذبت قيادتكم حول خطتنا الدفاعية وعن حصانة غزة، كما “كذبت عليكم حكومتكم في ملف الأسرى وقتلت أبنائكم بالطائرات بقصف غزة”.

أبو عبيدة قال أن الحكومة الإسرائيلية تكذب أيضا فيما يخص أعداد القتلى “نؤكد لكم أن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم فترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء”.

كما سخر من ناقلة النمر التي كثيرا ما روج الإحتلال لها وقوتها، وهي المدرعة التي سقطت في أول اختبار أمام قذائف المقاومة، يقول أبو عبيدة.

المتحدث قال أن كل هذا سيزيد المقاومة قوة وبأسا وعنفوانا “نحن نقاتل على ارضنا”.

أبو عبيدة قال “سنجعل غزة كما كانت لعنة التاريخ على هذا الكيان”.

المتحدث العسكري لكتائب القسام قال “نشعر بالعزة والفخر حين تعلن قوات العدو اختراق خطوطنا الدفاعية وكأنها اخترقت خطوطا دفاعية لقوة عظمى” في حين لم تتمكن سوى من اجتياز شارع بعد أن قصفته بالقنابل وسوته أرضا.

المتحدث قال أيضا “ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ”.