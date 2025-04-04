أبو عبيدة: ندعو كل أحرار أمّتنا إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى
نشر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة مساء الجمعة، تصريحات جديدة عبر حسابه في تلغرام. في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وكشف أبو عبيدة في تصريحاته المكتوبة إن “نِصف أسرى العدو الأحياء موجودون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة”.
وأكد الناطق باسم الجناح العسكري لـ”حماس” أن المقاومة “قرّرت عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق. وإبقاءَهم ضمن إجراءات تأمين مشدّدة، لكنها خطيرةٌ للغاية على حياتهم”.
“وإذا كان العدو معنيا بحياة هؤلاء الأسرى، فعليه التفاوض فورا من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر”، يضيف أبو عبيدة.
كما أشاد أبو عبيدة بما اعتبره “موقفا مشرّفا وإسنادا مباشرا لغزة” من جامعة الحوثيين في اليمن. داعيا “كل أحرار الأمة إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى”.
تصريحات أبي عبيدة:
- نبرق بالتحية لإخوان الصدق في اليمن الشقيق على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في غزة، رغم الضريبة الباهظة التي يدفعوناها ثمناً لوفائهم للأقصى وفلسطين.
- لقد تقاطعت اليوم صواريخ اليمن مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب لتؤكد بأن غزة ليست وحدها، وأن من خلفها رجالاً من أحرار الأمة لن يُسلموها لأعدائها المتغطرسين.
- ندعو كل أحرار أمتنا إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى، واستكمال مشوار الدعم والإسناد لغزة؛ لكسر شوكة العدو الصهيوني المجرم وإجباره على وقف عدوانه.
- نِصفُ أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة.
- قرّرنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءَهم ضمن إجراءات تأمينٍ مشددة لكنها خطيرةٌ للغاية على حياتهم.
- إذا كان العدو معنياً بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فوراً من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر.
- حكومة نتنياهو تتحمل كامل المسئولية عن حياة الأسرى، ولو كانت معنيةً بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته في يناير، ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم.