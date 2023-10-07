أبو عبيدة يدعو لدعم المقاومة ويؤكد: إسرائيل تتهاوى أمامنا كنمر من ورق

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنّ “العمليات تجري كما هو مخطط لها”، مؤكداً أنّ إسرائيل ستصاب بالذهول عندما تستفيق من صدمتها وتدرك حجم خسارتها.

وأضاف أنّه “على أهلنا في الضفة والقدس التحرك في اتجاه المستوطنات والحواجز للمشاركة في عملية طوفان الأقصى”.

وتابع: “ها هو العدو يتهاوى أمامكم كنمر من ورق… يا أهلنا في الضفة دفّعوه ثمن تدنيسه للأقصى.. وها قد وصلكم الجواب على اعتداءاتكم في الأقصى وعلى نداءات مستوطنيكم هناك: أين العرب؟”.

كما أكد أبو عبيدة أنّ “المقاومة تفتح اليوم كشف حساب مع العدو الذي دنس الأقصى وسمح لمستوطنيه أن يعيثوا فساداً فيه”.

وشدد على أنّ “قضية الأسرى كانت ولا تزال حاضرة في هذه المعركة وسيسمع أهلنا وأسرانا ما يثلج صدورهم”.