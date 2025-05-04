أبو عبيدة يشيد بالصاروخ اليمني الذي وقع في قلب بن غوريون

أشاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، اليوم الأحد، بالصاروخ اليمني الذي وقع في قلب مطار بن غوريون وفشلت أنظمة دفاع الاحتلال في اعتراضه.

وقال أبو عبيدة: “المجد لليمن الذي يصعد هجماته على قلب الكيان الصهيوني متجاوزا المنظومات الأكثر تطورا في العالم”.

وأضاف: “المجد لليمن صنو فلسطين، وهو يواصل تحديه لأعتى قوى الظلم ويأبى الانكسار، رغم ما يتعرض له من عدوان”.

أبو عبيــدة الناطق العسكري لكــتائب القســام : المجد لليمن صنو فلسطين وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوانٍ، وتصعّد من هجماتها على قلب الكيان الصهيوني المسخ متجاوزةً المنظومات الأكثر تطوراً في العالم لتصيب أهدافها بدقة، ألا سدد الله… pic.twitter.com/IvRC6H5gXZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 4, 2025

من جهتها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- بما سمتها “الضربات المباركة التي ينفذها الإخوة في أنصار الله والجيش اليمني في عمق الكيان الصهيوني”.

وقالت حماس إن الضربة الصاروخية على مطار بن غوريون تعبّر عن التزام راسخ بالقضية الفلسطينية، قائلة “نحيي اليمن شعبا وقيادة على مواصلة طريق النصرة والإسناد لشعبنا الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية”.

وسبق أن أشاد أبو عبيدة بالإسناد الذي تقدمه جماعة أنصار الله (الحوثيين) للمقاومة في قطاع غزة، وقال إن “فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة إخواننا باليمن والعزيمة القادرة على زعزعة أمن الكيان إذا توفرت الإرادة”.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، فشله في اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من اليمن، حيث سقط في قلب مطار بن غوريون بعدما تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تم إيقاف الرحلات الجوية مع فتح قيادة منظومات الدفاع الجوي في جيش الاحتلال تحقيقا في الموضوع، خاصة مع تسجيل إصابات نتيجة الانفجار.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ “كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة”.

عاجل| مشاهد أولية للحظة سقوط الصاروخ اليمني على مطار “بن غوريون” pic.twitter.com/WzHpUUgp9C — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2025

ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة في دولة الاحتلال، شملت تل أبيب والقدس الكبرى وعددا من مستوطنات الضفة الغربية، ما أدى إلى حالة من الذعر وتعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بمدينة اللد.

ووفقًا للمتحدث باسم المطار، فقد عُلّقت الرحلات الجوية مؤقتًا، كما عُلّقت القطارات المتجهة إلى المطار وطلبت الشرطة من الجمهور الامتناع عن الوصول إلى المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “بُذلت عدة محاولات” لاعتراض الصاروخ، لكن “نتائج الاعتراض قيد المراجعة”.

وتم إطلاق صواريخ باليستية مرارًا وتكرارًا من اليمن باتجاه الكيان المحتل، حيث نجحت منظومة دفاع الاحتلال في اعتراض بعضها وفشلت في هذا الذي ضرب في العمق.

🔻 صدمة في قلب الكيان

مشاهد تُعرض لأول مرة…

اللحظة التي دوّى فيها الصاروخ اليمني في قلب مطار بن غوريون، ليست مجرد لقطة عابرة، بل مشهد يؤرّخ لصفحة جديدة: أول صاروخ عربي إسلامي يضرب المطار المركزي للعدو، في العمق، في قلب المشروع الصهيوني نفسه…

ليُسجَّل في الذاكرة: هذا ليس فيديو… pic.twitter.com/wKGRLwn568 — أدهـم ابراهيم أبـو سلميـة (@pal00970) May 4, 2025

وتُظهر صور من موقع الحادث حطامًا ناتجًا عن سقوط الصاروخ على أرض المطار، ومتناثرًا على الطريق المؤدي إلى المحطة الرئيسية.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما يبدو، تأثير الصاروخ على المطار وسحابة من الدخان الأسود تتصاعد من موقع الضربة.

فشل نظامي “حيتس 3″ و”ثاد” في اعتراض الصاروخ اليمني الذي استهدف مطار #بن_غوريون صباح اليوم، وملايين المستوطنين هرعوا الى الملاجىء#اليمن #إسرائيل #صباح_الخير pic.twitter.com/8tP8n9uUrw — Dr. Mohamad Shamass (@MohamadShamass) May 4, 2025

جدير بالذكر أن القيادي في جماعة أنصار الله، نصر الدين بن عامر، حذر شركات الطيران من التعامل مع مطار “بن غوريون” ومن مخاطر ذلك على سلامة طائراتها لأنه هدف لصواريخ القوات المسلحة اليمنية “حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار”.

في ذات السياق قالت صحف عبرية إن القيادة الأمنية قلقة للغاية من الإخفاق في صد الصاروخ اليمني، مشيرة إلى أن هناك “مخاوف بإسرائيل من أن تقرر شركات طيران دولية تعليق رحلاتها بسبب استهداف المطار”.