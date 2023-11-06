أبو عبيدة يلاحق وزير الخارجية الأمريكية في شوارع أنقرة!

علق مناصرون أتراك للقضية الفلسطينية صورة “أبو عبيدة”، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، على جسر مرّ تحته موكب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الذي وصل للعاصمة التركية أنقرة، مساء الأحد 5 نوفمبر الجاري.

وتداول نشطاء الصورة التي علقها المواطنون الأتراك في الطريق الذي مر منه بلينكن وهو في زيارته إلى تركيا، وقد لاقت رواجاً وتفاعلاً كبيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق البعض بالقول: “أبو عبيدة يلاحق بلينكن في أنقرة”.

كما تم رفع يافطة على جسر آخر مكتوب عليها “بلينكن قاتل الأطفال”، تنديدا بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بمباركة أمريكا ودعمها وتخطيطها.

وهذه أول زيارة يجريها بلينكن لتركيا منذ أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه القذرة على غزة سعيا لاجتثاث جذور المقاومة التي كبدته خسائر فادحة.

وتأتي هذه الزيارة فيما يتصاعد غضب تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان ضد الكيان الصهيوني والغرب، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

واستخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا الأحد خارج قاعدة جوية تضم قوات أميركية في جنوب شرق تركيا.

واختار إردوغان من جهته زيارة منطقة نائية في شمال شرق البلاد الاثنين في قرار بدا أنه ازدراء لبلينكن.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن نظيره التركي هاكان فيدان لمناقشة الحرب في غزة التي قد تكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي والمنخرطتين في نزاعات الشرق الأوسط. كما تنتظر واشنطن إعطاء البرلمان التركي الضوء الأخضر لانضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي.

وتأتي زيارة بلينكن عقب جولة سريعة له في الشرق الأوسط شملت الضفة الغربية المحتلة حيث أجرى الأحد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبغداد حيث التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.