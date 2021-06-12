“أبو ليلى” و”في انتظار السنونوات” في القاعات بداية من 24 جوان

بعد رحلة ناجحة وتتويجات في المهرجانات الدولية

برمج المركز الجزائري لتطوير السينما عرض الفيلمين “أبو ليلى” و”في انتظار السنونو” في قاعات السينما ابتداء من 24 جوان الجاري، حيث توزع العروض بكل من العاصمة وهران تلمسان عنابة وبشار وقسنطينة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وسوق أهراس والأغواط وباتنة وسعيدة ومستغانم وأدرار وبسكرة. وتأتي برمجة الفيلمين بعد رحلة ناجحة في المهرجانات وعروض تجارية في الخارج.

ويعتبر “أبو ليلى” واحدا من الأفلام الجزائرية التي سجلت حضورا قويا وتوج بعدة جوائز دولية، لكنه يبقى غير متاح في الجزائر لأسباب تبقى غير واضحة وغير معلنة. فقد بقي الفيلم ممنوعا من العرض في الجزائر منذ خروجه في مهرجان “كان”. وكان منتظرا عرضه في آخر دورة لمهرجان الفيلم الملتزم في الجزائر، لكن تم سحب الفيلم لأسباب تتعلق بمخرجه الذي رفض عرضه خارج المنافسة حسب ما قالت يومها محافظة المهرجان.

الفيلم المنتج بدعم مشترك من الجزائر وقطر وفرنسا يعود إلى سنوات الإرهاب في التسعينيات من خلال قصة الشابين سمير ولطفي، اللذين يعملان على مطاردة الإرهابي الخطير “أبو ليلى” في الصحراء الجزائرية. وقد صنف “أبو ليلى” من بين أفضل عشرة أفلام عربية لـ2019.

أما فيلم “في انتظار السنونو”، فيتطرق إلى الجزائر المعاصرة حيث يصعد ماضي ثلاثة شخصيات تعيش حياة مليئة بالاضطرابات إلى الحاضر.

أخرج هذا الفيلم سنة 2018 من قبل كريم موساوي الذي تقاسم كتابة السيناريو مع مود أملين. وشارك في التمثيل إلى جانب الفقيدين محمد جوهري وصونيا مكيو كل من مهدي رمضاني وهانية عمار وحسان كشاش ونادية قاسي وسمير الحكيم.