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“أبو مرزوق”.. رحيل خضار باب الحارة السورية

الشروق أونلاين
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“أبو مرزوق”.. رحيل خضار باب الحارة السورية

أعلنت نقابة الفنانين السوريين في دمشق، الثلاثاء، وفاة الفنان القدير محمد الشماط بالولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما.

ونعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شرباتي وسلاف فواخرجي.

ولد الشماط عام 1936، وبدأ مشواره من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

شارك في العديد من المسلسلات، منها “حارة القصر”، و”وادي المسك”، و”طرابيش”، و”مزاد علني”، و”الخوالي”، و”حارة خارج التغطية”.

من أبرز أدواره “أبو رياح” في مسلسل “صح النوم” مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، والخضري “أبو مرزوق” في مسلسل “باب الحارة” بأجزائه.

أصيب بجلطة دماغية عامي 1995 و1999 أثرت على نطقه وحركته، كما أصيب على أثرها بفقدان الذاكرة في بعض الأحيان، فاضطر للتوجه إلى أميركا بهدف العلاج الذي استمر نحو 4 سنوات، حيث أبلغه الأطباء أنه سيظل على هذا الحال طوال حياته، وهناك سأله طبيب أميركي يهودي “هل أنت مسلم؟”.

وبحسب الشماط، فقد نصحه الطبيب بقراءة القرآن الكريم للاستشفاء من آثار الجلطة الدماغية، وهي النصيحة التي اتبعها لمدة 3 أشهر، وساهمت في استعادته النطق، ومنذ ذلك الحين التزم الشماط بقراءة القرآن الكريم.

وتعرض الشماط لأزمة قلبية في عام 2019، إذ تلقى العلاج في أحد مستشفيات دمشق، كما تعرض لأزمة صحية مؤخرا، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة حيث كان يتلقى العلاج ويقيم مع أبنائه.

المصدر : رويترز

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