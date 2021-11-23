-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أبيدال يبعث لزوجته “حياة” رسالة اعتذار مؤثرة

الشروق أونلاين
  • 4958
  • 0
أبيدال يبعث لزوجته “حياة” رسالة اعتذار مؤثرة

بعث النجم الفرنسي السابق إيريك أبيدال برسالة مؤثرة يطلب من خلالها الاعتذار من زوجته حياة، ذات الأصول الجزائرية.

وكتب أبيدال على “أنستغرام”: ” حياة أعتذر منك، ومهما كان قرارك ستظلين إمرأة حياتي وخاصة أم أولادي..”.

وتابع أبيدال متمنيا أن تقبل زوجته اعتذاره: ” إن شاء الله يوما ما ستسامحينني”.

وكانت حياة زوجة النجم الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال، قد أعلنت أنها تقدمت بطلب الطلاق، كاشفة في بيان، أنه كان على علاقة غرامية باللاعبة خيرة حمراوي التي تعرضت لاعتداء .

مقالات ذات صلة
زفان ورقة دفاعية لم يعتمد عليها جمال بلماضي مؤخرا

زفان ورقة دفاعية لم يعتمد عليها جمال بلماضي مؤخرا

أنصار مولودية الجزائر “ممنوعون” من التنقل إلى قسنطينة

أنصار مولودية الجزائر “ممنوعون” من التنقل إلى قسنطينة

“الخضر” أفضل منتخب عربي في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم

“الخضر” أفضل منتخب عربي في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم

أين ذهبت أموال حقوق البث التلفزيوني؟ 

أين ذهبت أموال حقوق البث التلفزيوني؟ 

رياض محرز خارج سباق أحسن لاعب في العالم لعام 2021

رياض محرز خارج سباق أحسن لاعب في العالم لعام 2021

تعليق عنصري خلال تكريم مورينيو للغاني جيان

تعليق عنصري خلال تكريم مورينيو للغاني جيان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد