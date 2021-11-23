أبيدال يبعث لزوجته “حياة” رسالة اعتذار مؤثرة

بعث النجم الفرنسي السابق إيريك أبيدال برسالة مؤثرة يطلب من خلالها الاعتذار من زوجته حياة، ذات الأصول الجزائرية.

وكتب أبيدال على “أنستغرام”: ” حياة أعتذر منك، ومهما كان قرارك ستظلين إمرأة حياتي وخاصة أم أولادي..”.

وتابع أبيدال متمنيا أن تقبل زوجته اعتذاره: ” إن شاء الله يوما ما ستسامحينني”.

وكانت حياة زوجة النجم الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال، قد أعلنت أنها تقدمت بطلب الطلاق، كاشفة في بيان، أنه كان على علاقة غرامية باللاعبة خيرة حمراوي التي تعرضت لاعتداء .