أبيدال يبعث لزوجته “حياة” رسالة اعتذار مؤثرة
بعث النجم الفرنسي السابق إيريك أبيدال برسالة مؤثرة يطلب من خلالها الاعتذار من زوجته حياة، ذات الأصول الجزائرية.
وكتب أبيدال على “أنستغرام”: ” حياة أعتذر منك، ومهما كان قرارك ستظلين إمرأة حياتي وخاصة أم أولادي..”.
Eric Abidal sur Instagram : « Hayet, pardonne moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El Hamdulillah. In sha’ Allah, un jour tu me pardonneras. » pic.twitter.com/ZgSEaiwwat
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 23, 2021
وتابع أبيدال متمنيا أن تقبل زوجته اعتذاره: ” إن شاء الله يوما ما ستسامحينني”.
وكانت حياة زوجة النجم الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال، قد أعلنت أنها تقدمت بطلب الطلاق، كاشفة في بيان، أنه كان على علاقة غرامية باللاعبة خيرة حمراوي التي تعرضت لاعتداء .