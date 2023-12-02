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الجزائر
ضبط في ولاية بالغرب الجزائري يحاول "الحرقة"

أب لطفلين يقتل زوجة أخيه ويسرق مجوهراتها في بومرداس

سعيدة. م
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أب لطفلين يقتل زوجة أخيه ويسرق مجوهراتها في بومرداس
أرشيف

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، السبت، الفصل في ملف خاص بمتهم في عقده الرابع، وهو أب لطفلين، ارتكب جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار في حق زوجة أخيه، صاحبة 38 سنة أم لثلاثة أطفال، حيث اعتدى عليها بواسطة آجورة على رأسها بسبب خلاف عائلي.
القضية، بحسب الملف، راجعة لخلاف سابق ودائم بين العائلتين، خاصة الزوجات، لغاية يوم الوقائع، حيث نشب شجار بين الأطفال وتدخلت الضحية التي قامت بضرب أبناء المتهم، ما جعله يثور ويرد عليها بوابل من السب والشتائم، واستمر الشجار بين أفراد العائلتين، وانتهى باعتداء المتهم على زوجة أخيه بواسطة آجورة على الرأس، وتسبب ذلك في وفاتها مباشرة ثم لاذ بالفرار، حيث اختفى عن الأنظار وظل محل بحث على مدار أسبوع كامل. ومن جهتها، مصالح أمن اختصاص برج منايل، بعد التبليغ عن وجود جريمة قتل على مستوى حي بضواحي المدينة، تنقلت للمكان. حيث تم استجواب الحاضرين الذين صرحوا بأن الضحية تعرضت للاعتداء من طرف شقيق زوجها بواسطة آجورة على الرأس.
ومع استمرار التحريات، تم ضبط المتهم الفار في إحدى ولايات الغرب، يحاول بيع مصوغات زوجته كان قد سرقها يوم الحادث من أجل “الحرقة” نحو الضفة الأخرى.

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