أب مصري يحاول أن يلقي ابنته من الشرفة

في مشهد يحبس الأنفاس، حاول أب مصري أن يلقي ابنته من شرفة المنزل قبل أن يتدخل شخصان وينقذا حياتها.

وتمكن الجيران من تصوير الطفلة التي تبلغ من العمر 12 سنة وهي تحاول أن تتمسك بحبال الغسيل بينما يحاول والدها أن يرميها ليقوم رجلان بإنقاذ حياتها، أحدهما أمسك بالفتاة وسحبها إلى داخل الشرفة، بينما بدا الثاني وكأنه يوجه اللوم والضرب لأب الطفلة.

وحسب الفيديو الذي انتشر بشكل سريع، وعلى نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأب كان يضرب ابنته على ظهرها ورأسها ربما بغرض إسقاطها من علو غير معلوم.

وقال شهود عيان أنهم سمعوا صراخا من إحدى الشقق السكينة وتبين أن شخصا يحاول أن يلقي ابنته من الشرفة.

وأعلنت السلطات المصرية، مباشرتها التحقيق في الواقعة من أجل الوصول إلى هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع الذي امتد لمدة 55 ثانية.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال الطفلة التي باتت تعرف إعلاميا بـ” فتاة البلكونة”، فيما وجهت لوالدها تهمة محاولة إلقائها من شرفة البيت.

وذكرت الفتاة التي تدعى “مي”، أن والدها ضربها لأنها لم تشارك في الأعمال المنزلية، فحاولت الهرب من نافذة الشقة بالطابق الأرضي، إلا أنها خشيت أن تقع فاستنجدت بوالدها الذي حاول إنقاذها بحسب صحيفة ” اليوم السابع” المصرية.

وبمواجهة الأب أيد أقوال ابنته ونفى أن يكون قد حاول أن يرميها من الشرفة.