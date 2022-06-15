مصري يحتجز ابنته بعدما ترك لها جدها ثلث ثروته

امتثل أب مصري أمام النيابة العامة في مصر بتهمة خطف ابنته بالقوة بعد أن أوصى لها جدها بثلث تركته.

وتعود وقائع القضية إلى بداية شهر جوان الجاري، حين تقدم أب نورا إلى المسكن الذي تقيم فيه بالمعادي مع زوجة جدها، واعتدى عليها بالضرب ثم اصطحبها معه كرها أمام مرأى أفراد أمن تم تعينهم لتأمين إحدى المنشآت على مقربة من المسكن.

على إثر ذلك قامت زوجة جد المعنية بتبليغ الشرطة عن الواقعة، في الوقت الذي تداول فيه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد باختطاف نورا من بيتها، ورفعوا ” هاشتاج” يحمل عنوان “فين نورا”.

وقد أفادت المبلغة عن الحادثة للنيابة أن زوجها، والذي هو جد نورا، حصل على حكم قضائي بحضانة ابنة ابنه من زوجته التي تحمل الجنسيتين الكروية والروسية قبل نحو 20 سنة، حيث كانت في شهورها الأولى حينما طلق أمها ثم أعاد الزواج وسافر إلى اليابان.

وبعد وفاة الجد الذي أوصى بثلث تركته لابنة ابنه، نشبت خلافات بين الابن وابنته، ما جعله يأخذها من بيت أبيه بالقوة ثم يحتجزها في بيته ويجردها من هاتفها المحمول ويعتدي عليها بالضرب، وفق ما نشرته صحيفة ” اليوم السابع ” المصرية.

وبناء على هذا البلاغ الذي تقدمت به زوجة جد نورا، قامت النيابة العامة بإحضار المتهم الذي أحضر ابنته استجابة لقرار السلطات لسماع شهادتها، حيث قالت إنها عاشت مع جدها وزوجته منذ كانت تبلغ من العمر 5 شهور، وأنها رفضت أن تذهب مع والدها لاستكمال دراستها بالخارج، ثم انقطعت صلتها به حتى وفاة جدها الذي أوصى لها بثلث تركته ما جعل والدها يصطحبها إلى بيته بالقوة.

وقد أمرت النيابة العامة باحتجاز المتهم بديوان القسم، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، كما أمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وجارٍ استكمال التحقيقات.