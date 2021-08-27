أب يطلق النار عشوائيا على أصدقاء ابنه!

إثر انتحاره في سيدي بلعباس

أقدم، الجمعة، شخص في منتصف الأربعينيات من العمر على إطلاق النار بصفة عشوائية بحي 100 مسكن ببلدية تلموني بسيدي بلعباس، باستعمال بندقية صيد، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى عبد القادر حساني، فما ألقى أعوان الدرك القبض على المتهم دون أي مقاومة منه.

وحسب المعلومات الأولية التي قدمتها المجموعة الولائية للدرك الوطني، فإن المتهم أشهر سلاحه في الحي من أجل تصفية أصدقاء ابنه الذي عثر على جثته اليوم معلقة بإحدى غرف البيت العائلي منتحرا.

وحاول المتهم قتل رفقاء ابنه بعدما حملهم مسؤولية انتحار ابنه البالغ من العمر 19 سنة، بسبب الضغوط التي مارسوها عليه من أجل إرغامه على تسديد مبالغ مالية كان قد استدان بعضها، وبعضها الآخر يعود لعائدات المتاجرة بالأقراص المهلوسة التي لم يسلمها لأفراد مجموعته التي يمتهن عناصرها التعاطي والمتاجرة بالأقراص المهلوسة.

وحسب مصدر أمني، فإن رد فعل المتهم كان لمعاقبة الأصدقاء على خيار ابنه بوضع حد لحياته شنقا.

وأضاف ذات المصدر بأنه تم توقيف المتهم في أقل من نصف ساعة مع استرجاع سلاحه، على اعتبار بأن مكان الحادثة يقع قرب مركز الدرك، حيث تحرك أعوانه بمجرد سماع دوي أولي الطلقات النارية، ولا يزال التحقيق مستمرا مع المتهم من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء جريمته الشنعاء.

وقد أثارت هذه الحادثة هلعا ورعبا شديدين بين سكان حي 100 مسكن، خاصة أن أغلب الطلقات النارية التي كان يطلقها المتهم كانت عشوائية الأمر الذي دفع بالسكان إلى رشق المتهم بالحجارة في محاولة منهم لإرغامه على وضع سلاحه أرضا، وفق ما بينه فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي الذي وثق جريمة المتهم.