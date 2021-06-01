أتأسف كثيرا على الإقصاء.. نتحمّل المسؤولية وعلينا التركيز على البطولة

المدير الرياضي لشباب بلوزداد ياحي يخرج عن صمته ويؤكد

لن نفرط في سعيود وسنشكل فريقا تنافسيا تكون له الكلمة الموسم المقبل

خرج المدير الرياضي لشباب بلوزداد حسين ياحي عن صمته، وهذا في ندوة صحفية عقدها لوضع النقاط على الحروف وتوضيح الكثير من الأمور التي تخص الفريق، خاصة بعد الإقصاء من المنافسة القارية، وتفويت فرصة المرور إلى المربع الذهبي، حيث وصف الإقصاء بالمر، ويصعب تجرعه، مؤكدا على تحمل جميع الأطراف للمسؤولية، مثلما دعا إلى ضرورة التفكير والتركيز على بقية مشوار البطولة.

وصف حسين ياحي، المدير الرياضي الحالي لشباب بلوزداد، إقصاء فريقه من المنافسة الإفريقية أمام الترجي التونسي بالمر، حيث أكد بأن الشباب كان بمقدوره الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، وهذا بناء على الإمكانات الموفرة وكذا مستوى المنافس الذي لم يكن بالكبير قياسا بالسنوات الماضية، وقال ياحي في هذا الجانب “الإقصاء في رابطة الأبطال كان مرا للغاية، ولم نتجرعه لحد الآن، الجميع كان يأمل في التأهل إلى الدور نصف النهائي او الوصول إلى النهائي، لكن هذه هي كرة القدم، ضيعنا تأهلا كان في متناولنا رغم الوجه المقدم في مقابلتي الذهاب والعودة، وفي كل الأحوال كلنا نتحمل المسؤولية”. وأوضح ياحي بأن كرة القدم تفرض التعامل مع الأمور بواقعية، سواء في حال الفوز أو الخسارة، ودعا إلى تفادي توجيه أصابع الاتهام في حال التعثر، لأن الجميع يؤدي ما عليه من اجل مصلحة النادي، واستدل بما حدث لنادي تشيلسي الذي تمنى الجزائريون حسب قوله نيل لقب رابطة أبطال أوروبا من اجل رياض محرز، لكن الكرة أبت ذلك في الأخير.

استفدنا من إقصائنا وسنأخذ العبرة في المواسم المقبلة

ورغم اعتراف ياحي بتأثر الجميع بهذا الإقصاء الذي وصفه بالمر، إلا أنه لم يتوان في التأكيد على ضرورة الاستفادة من المشاركة التي ميزت شباب بلوزداد في نسخة هذا العام من منافسة رابطة الأبطال، وهو الأمر الذي سيساهم في رفع درجة النضج والخبرة في هذا المستوى من أجل السعي إلى التتويج في النسخ القادم، حث قال ياحي في هذا الجانب “استفدنا كثيرا من مشاركتنا في رابطة الأبطال، ويبقى هدفنا هو المشاركة كل موسم لكسب الخبرة، ولم لا التتويج بها خلال المواسم المقبلة”. وفي سياق حديثه، فضل ياحي توضيح بعض الأمور، والرد على الإشاعات المروّجة من بعض الأطراف بخصوص التدخل في مهامه وصلاحياته، حيث نفى ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه جاء إلى الفريق لخدمته انطلاقا من قناعته في القدرة على منح الإضافة، وقال ياحي “كل ما يروّج عن التدخل في عملي ومسؤولياتي وصلاحياتي لا أساس له من الصحة. جئت للفريق من أجل خدمته ولو كنت غير قادر لما قبلت المهمة. البعض يقول إنني طيب و”عاقل”، فهل هذا شيء سلبي؟ هل يعد عائقا لأمارس عملي على أكمل وجه؟”.

أعرف خبايا الفريق ومن لا يستطيع تشريف الألوان عليه بالمغادرة

من جانب آخر، بدا ياحي عازما على وضع النقاط على الحروف بخصوص بعض المسائل التي تخص واقع ومستقبل النادي، حيث قال بصريح العبارة “مخطئ من يظن أني لا أعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق وكل ما يجري في الكرة الجزائرية، وعليه لن نتسامح مع الانضباط ومصلحة الفريق فوق كل اعتبار”، كما خاطب العناصر المشكلة للتعداد بلهجة حادة تحمل الكثير من النقد اللاذع قائلا “من لا يستطيع أن يشرف ألوان شباب بلوزداد ما عليه إلا المغادرة”، في الوقت الذي لم يتوان في طمأنة الأنصار حول مستقبل النادي، حيث قال “رغم كل ما حدث للفريق مؤخرا نطمئن أنصارنا الأوفياء أننا سنواصل المشوار بكل قوة وثقتنا كبيرة في المجموعة، ولاعبونا عازمون على تشريف ألوان النادي وهدفنا المراتب الأولى”.

لن نفرط في سعيود ونعدكم بفريق قوي يليق بتاريخ الشباب الكبير

وفي ختام حديثه خلال أشغال الندوة الصحفية التي عقدها ياحي، فقد دعها إلى ضرورة التفكير والتركيز على تحديات البطولة، انطلاقا من المشوار المتبقي من مرحلة العودة، حيث أكد أن البطولة لم تنته ومخطئ حسب قوله من يظن أن الشباب لن يدافع عن حظوظ، كما بدا مصرا على الاحتفاظ بركائز النادي وفي مقدمتهم أمير سعيود، حيث رد ياحي على هذه النقطة قائلا: “كثر الحديث عن قضية أمير سعيود، يجب أن يعلم أنصارنا أن الإدارة لن تفرط في اللاعب، وملف سعيود يتم التكفل به كما ينبغي وهو يعلم هذا، ونتمنى بقاؤه لأطول مدة معنا.”، مشيرا أن الكثير من الأمور ستتغير في الفريق مع بداية الموسم المقبل، واعدا الأنصار بتكوين فريق تنافسي يليق بحجم وتاريخ الشباب الكبير، وهذا وفق إستراتيجية سيعلن عنها في غضون الأسابيع المقبلة.