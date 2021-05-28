أتابع الدوري الجزائري ومحرز يستحق لقب “فخر العرب وإفريقيا”!

الدولي المصري السابق أحمد شوبير يصرح:

كلام ماجر راسخ في ذهني “أبناء كرة القدم هم أحق الناس بإدارتها”

أكد الدولي المصري السابق، أحمد شوبير، أنه من متابعي البطولة الجزائرية وجل البطولات العربية، كما يعشق كثيرا الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشيستر سيتي الإنجليزي، مشيرا إلى أن الأخير يستحق لقب “فخر العرب وإفريقيا”، رفقة مواطنه محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وقال شوبير، في حوار مطول مع موقع “العين” الإماراتي: “أتابع معظم الدوريات العربية بحكم عملي الإعلامي وعشقي لكرة القدم، وهناك دوريات قوية للغاية، خصوصا في شمال إفريقيا، الجزائر وتونس والمغرب، ومعها الدوريات في منطقة الخليج العربي وعلى رأسها السعودية والإمارات، اللذان شهدا تطورا كبيرا جدا في السنوات الأخيرة، بفضل العقلية الاحترافية التي تدار بها الكرة في البلدين ومحاكاتها للتجارب في أوروبا من خلال تأسيس شركات خاصة لكرة القدم ومنها العين الإماراتي صاحب التجربة الرائدة في هذا المجال”.

وفي رده على سؤال يتعلق بمن يستحق لقب فخر العرب، مواطنه المصري محمد صلاح أم الدولي الجزائري رياض محرز، لم يتوان شوبير في القول: “من الطبيعي أن تكون إجابتي عن هذا السؤال لمصلحة محمد صلاح لكوني مصريا، وبسبب المستوى الذي قدمه اللاعب مع ليفربول منذ انضمامه من روما الإيطالي”، قبل أن يستدرك: “لكني رغم ذلك أحب محرز أيضا، وسعيد بالمستوى الرائع الذي قدمه مع مانشستر سيتي هذا الموسم، ودوره البطولي في تأهله لنهائي رابطة أبطال أوروبا لأول مرة، لذلك يستحق اللاعبان لقب فخر العرب وإفريقيا”.

وفي ذات الحوار، تطرق شوبير إلى تراجع مكانة مصر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، لاسيما بعد فقدان منصب الأمين العام، كما تحدث عن إمكانية ترشحه مستقبلا لرئاسة الهيئة الإفريقية، مستدلا بمقولة للدولي الجزائري السابق، رابح ماجر، الذي وصفه بالأسطورة، قائلا: “ترشحي لرئاسة “الكاف” يتوقف على وجود إرادة ورغبة لدى القائمين على الرياضة المصرية عموما، وكرة القدم بوجه خاص في هذا الأمر”، وتابع :”شخصيا سبق لي العمل في “الكاف”، ودائما تحضرني جملة قالها الأسطورة الجزائري، رابح ماجر، معي في مداخلة هاتفية، مفادها أن أبناء كرة القدم هم أحق الناس بإدارتها”.

وصنع شوبير تاريخا كبيرا في الملاعب، خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وكلل مشواره بالحصول على أكثر من 30 لقبا مع العملاق القاهري وكان الحارس الأول لمنتخب بلاده على مدار أكثر من 8 سنوات، خاض خلالها أكثر من 100 مباراة دولية، وشارك في مونديال إيطاليا 1990.