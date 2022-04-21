-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
مدرب السبورتينغ بعد فشله في التأهّل لِنهائي الكأس

“أتحمّل مسؤولية الإقصاء وعدم جلب سليماني ومُستعدّ للرّحيل”

علي بهلولي
  • 21218
  • 0
“أتحمّل مسؤولية الإقصاء وعدم جلب سليماني ومُستعدّ للرّحيل”
من اليمين: إسلام سليماني - روبين أموريم

فشل فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي سهرة الخميس، في التأهّل للمباراة النهائية من عمر منافسة كأس البرتغال.

وخسر فريق السبورتينغ بِهدف لِصفر أمام المضيف نادي بورتو، لِحساب إياب نصف نهائي كأس البرتغال.

وكان فريق سبورتينغ لشبونة قد خسر أيضا في لقاء الذهاب بِميدانه، وبِنتيجة (1-2). وهي الحصيلة النهائية التي أهّلت المنافس بورتو للنهائي.

وغاب المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني عن صفوف فريقه سبورتينغ لشبونة، في مباراة العودة.

وقال التقني روبين أبورين مدرب فريق سبورتينغ لشبونة، في مؤتمر صحفي بعد نهاية مواجهة العودة، مُبرّرا عدم جلبه للاعب سليماني، وكما نقله على لسانه الإعلام البرتغالي: “أُكرّر.. لا أستدعي سوى اللاعبين الذين يتدرّبون جيّدا. لا يهمنّي إن لم أجلب فلانا، حتى وإن اقتضى الأمر التضحية بِمنصبي. عدم توجيه الدّعوة إلى سليماني كان خيارا فنيا”.

مقالات ذات صلة
إقالة مدرب فريق “سوسطارة” بعد شهرَين فقط من انتدابه

إقالة مدرب فريق “سوسطارة” بعد شهرَين فقط من انتدابه

رئيس ناد مصري: مباراة مصر والسنغال ستعاد بنسبة 99 بالمئة!

رئيس ناد مصري: مباراة مصر والسنغال ستعاد بنسبة 99 بالمئة!

لماذا لا ينزل رجالات “الفاف” من عليائهم ويُقيمون في سيدي موسى؟

لماذا لا ينزل رجالات “الفاف” من عليائهم ويُقيمون في سيدي موسى؟

ماندي يبصم على ثالث مشاركة كأساسي على التوالي مع فياريـال

ماندي يبصم على ثالث مشاركة كأساسي على التوالي مع فياريـال

مُنافس “الخضر” لا يتوفّر على ملعب!

مُنافس “الخضر” لا يتوفّر على ملعب!

جاهزون للتحكيم الدولي إذا لم تُـنـصـفـنـا “الفيفا”

جاهزون للتحكيم الدولي إذا لم تُـنـصـفـنـا “الفيفا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد