“أتحمّل مسؤولية الإقصاء وعدم جلب سليماني ومُستعدّ للرّحيل”

مدرب السبورتينغ بعد فشله في التأهّل لِنهائي الكأس

فشل فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي سهرة الخميس، في التأهّل للمباراة النهائية من عمر منافسة كأس البرتغال.

وخسر فريق السبورتينغ بِهدف لِصفر أمام المضيف نادي بورتو، لِحساب إياب نصف نهائي كأس البرتغال.

وكان فريق سبورتينغ لشبونة قد خسر أيضا في لقاء الذهاب بِميدانه، وبِنتيجة (1-2). وهي الحصيلة النهائية التي أهّلت المنافس بورتو للنهائي.

وغاب المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني عن صفوف فريقه سبورتينغ لشبونة، في مباراة العودة.

وقال التقني روبين أبورين مدرب فريق سبورتينغ لشبونة، في مؤتمر صحفي بعد نهاية مواجهة العودة، مُبرّرا عدم جلبه للاعب سليماني، وكما نقله على لسانه الإعلام البرتغالي: “أُكرّر.. لا أستدعي سوى اللاعبين الذين يتدرّبون جيّدا. لا يهمنّي إن لم أجلب فلانا، حتى وإن اقتضى الأمر التضحية بِمنصبي. عدم توجيه الدّعوة إلى سليماني كان خيارا فنيا”.