أتفهم بلماضي إذا لم يستدعني للمشاركة في كأس إفريقيا

مدافع فريق نانت الفرنسي جوان حجام يكشف:

أكد الجزائري جوان حجام، مدافع فريق نانت الفرنسي، أنه ليس متأكداً من دعوته من قِبل المدرب جمال بلماضي، حتى يُشارك في نهائيات كأس أفريقيا التي ستقام في بداية العمل المقبل في كوت ديفوار.

وتحدث مدافع منتخب المحاربين في ندوة صحفية عن مستقبله مع الخضر، قائلاً: “لست واثقا من دعوتي للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا، بلا شك سأكون سعيدا بالحضور ومساعدة منتخب بلادي، ولكن في حال جرى استبعادي، فإنني أتفهم موقف المدرب، من حقه أن يبحث عن أفضل تشكيلة ممكنة والأكثر تنافسية”.

كما تحدث حجام عن وضعه في فريق نانت، حيث لم يتمتع بالفرصة من أجل المشاركة باستمرار مع الفريق في المباريات الأخيرة في الدوري الفرنسي، وهي وضعية تزعج اللاعب الذي يريد كسب التحدي وثقة مدربه ليُشارك مجدداً في أكبر عدد من المباريات.

وأضاف حجام: “لم أتمتع بفرصة المشاركة باستمرار مع الفريق ولكني ما زلت شابا، ولا يزال يتعين علي التحسن في بعض الجوانب. أحاول تحويل شعوري بالإحباط والغضب إلى طاقة إيجابية حتى أقدم الإضافة إلى الفريق وحتى يشعر المدرب بالرضا”. وأكد حجام أنه نجح في تطوير نفسه، خاصة على مستوى التمركز، وهو يعمل باستمرار حتى يمكنه أن يصل إلى أفضل مستوى ممكن في الفترة القادمة يساعده على فرض حضوره مع “الكناري”.