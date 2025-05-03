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رياضة

أتلتيك أوزيوم يتوّج بكأس الجزائر لكرة القدم داخل القاعة

عمر سلامي
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أتلتيك أوزيوم يتوّج بكأس الجزائر لكرة القدم داخل القاعة
أتلتيك أوزيوم يتوّج بكأس الجزائر داخل القاعة

توّج أتلتيك أوزيوم بكأس الجزائر لكرة القدم داخل القاعة، عقب فوزه أمام نادي بئرمراد رايس، بركلات الترجيح 8-7.

وانتهى اللقاء الذي لعب الجمعة بالقاعة البيضوية محمد بوضياف، بالجزائر العاصمة بالتعادل بهدف لمثله.

وهنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، نادي أتلتيك أوزيوم بعد تتويجه بكأس الجزائر 2025 لكرة القدم داخل القاعة.

وحقق أتلتيك أوزيوم بهذا التتويج ثاني لقب به في كأس الجزائر بعد فوزه بطبعة 2023 أمام نادي بارادو بنتيجة 6-5، بعد الأوقات الإضافية.

يذكر أن نادي القصر قد توج بطبعة 2024 لكأس الجزائر عقب فوزه على جاره أتلتيك أوزيوم بركلات الترجيح 5-3 بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

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