أتليتيكو مدريد وجوفنتوس يراقبان إسماعيل بن ناصر

مرشح للرحيل عن ميلان في الميركاتو الصيفي

يعاني الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، من وضعية صعبة مع النادي اللومباردي بسبب قلة مشاركاته الأساسية منذ بداية الموسم الماضي، تبعا لعودته من الإصابة وتألق النجم الإيطالي الواعد، ساندرو تونالي، الذي حجز مكانة أساسية إلى جانب الدولي الإيفواري، فرانك كيسييه، واكتفى لاعب وسط “الخضر” بمشاركات متفرقة في مختلف المسابقات.

وقال موقع “فيشاخيس” الإسباني في تقرير له إن وضعية الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، ستدفعه إلى الرحيل نحو وجهة أخرى الموسم المقبل، خاصة إن استمرت مشاركاته غير المنتظمة مع نادي ميلان، نفس المصدر أكد بأن ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وجوفنتوس الإيطالي مهتمان بخدمات الدولي الجزائري، ومن المرتقب أن يتقدما بعرض لضمه الصيف المقبل، ولم تقم إدارة نادي ميلان الإيطالي لحد الآن بأي خطوة لتجديد عقد الدولي الجزائري، وهي منشغلة أكثر بمحاولة إقناع الدولي الإيفواري، فرانك كيسييه، لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، لتفادي رحيله دون مقابل، وكان ميلان فكر بالفعل في تجديد عقد بن ناصر، لكنه أجل الدخول في مفاوضات رسمية معه لحد الساعة.

ويراقب الدولي الجزائري حاليا الوضع ولم يحسم مستقبله لحد الآن، حيث يفضل رؤية ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة بخصوص مشاركاته مع كتيبة ستيفانو بيولي، قبل الفصل في مسألة تجديد عقده أو البحث عن وجهة أخرى.