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عابد فهد يلتقي كاريس بشار في رمضان 2023 ويكشف لـ"الشروق":

أتمنى تقديم دور أبي الوليد محمد بن رشد وأطفالنا في حاجة إلى السينما

آسيا شلابي
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أتمنى تقديم دور أبي الوليد محمد بن رشد وأطفالنا في حاجة إلى السينما

كشف نجم الدراما العربية، عابد فهد، عن تفاصيل جديده في رمضان 2023، وأكد، في لقاء مع “الشروق”، على هامش مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، على أن السيناريو الجيد والعميق عادة يقدمه كتاب أتعبتهم الحياة وخاضوا تجارب صعبة.

وركز الفنان السوري في حديثه على أهمية أن يقدم الممثل أدوارا جديدة ومركبة تضيف لمساره الفني، وأنه بدوره يحاول ألا يكرر نفسه، وأن يقدم في كل عمل فكرة جديدة، وألا يجامل نفسه أيضا عندما يشعر بأن شخصية معينة أداها لم تكن عند المستوى الذي أراد.

مسلسل (النار بالنار) يفتح ملف اللاجئين السوريين في لبنان

كما عبر عن اهتمامه بتقديم أعمال خاصة بالطفل، وشدد على أهمية السينما الهادفة في تنمية الخيال لديهم، حتى يعيشوا الدهشة والفرح (الطفل بحاجة للأمان والحنان والدفء ويحتاج إلى قصص تنمي خياله وتنقله إلى عوالم جميلة.. مهرجان الشارقة السينمائي نافذة مهمة للطفل، ونتمنى تعميم التجربة وتمكين الطفل من مشاهدة أعمال سينمائية كثيرة، انطلاقا من أفكار بسيطة تدفعه للحلم وتغرس فيه الأمل).

وأعلن في سياق منفصل عن مشاركته في السباق الدرامي 2023 من خلال مسلسل للكاتب الشاب رامي كوسا وسيشاركه في البطولة الممثلة كاريس بشار التي عادت بقوة مؤخرا في مسلسل (ستيليتو) الذي يعرض حاليا على قناة ام بي سي.

ويتناول العمل، بحسب تصريحات قدمها الكاتب على هامش حضوره مهرجان الشارقة السينمائي الدولي والموسوم مؤقتا (النار بالنار) إخراج محمد عبد العزيز قصة اللاجئين السوريين في لبنان ويتطرق إلى موضوع العنصرية، إضافة إلى مواضيع أخرى عن العلاقة الإشكالية بين السوريين واللبنانيين بعد الأزمة السورية.

وكعادته لا يخفي (الحلاج) تعلقه بالأعمال التاريخية واهتمامه بتقديم أكبر عدد من الشخصيات التاريخية، حيث أكد اهتمامه بتقديم شخصيات أخرى، بعد تألقه في دور الحلاج. وذكر على سبيل المثال لا الحصر شخصية أبي الوليد محمد بن رشد.

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