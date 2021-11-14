أتمنى مواجهة الجزائر في تصفيات المونديال

اللاعب الدولي المصري السابق إبراهيم سعيد:

قال إبراهيم سعيد، نجم كرة القدم المصرية السابق، إنه يتمنى أن يواجه منتخب مصر، نظيره الجزائري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأضاف إبراهيم سعيد، في تصريحات تليفزيونية: “أُفضل مواجهة الجزائر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، من أجل اختبار قُوة منتخب مصر”.

وأوضح أن طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، هو أحد العناصر الأساسية في منتخب مصر، خلال الفترة الماضية، قائلا: “طارق حامد، عنصر أساسي في منتخب مصر، وأرى بأن استبعاده خطأ”.