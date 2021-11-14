-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
اللاعب الدولي المصري السابق إبراهيم سعيد:

أتمنى مواجهة الجزائر في تصفيات المونديال

الشروق الرياضي
  • 9402
  • 0
أتمنى مواجهة الجزائر في تصفيات المونديال

قال إبراهيم سعيد، نجم كرة القدم المصرية السابق، إنه يتمنى أن يواجه منتخب مصر، نظيره الجزائري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأضاف إبراهيم سعيد، في تصريحات تليفزيونية: “أُفضل مواجهة الجزائر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، من أجل اختبار قُوة منتخب مصر”.

وأوضح أن طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، هو أحد العناصر الأساسية في منتخب مصر، خلال الفترة الماضية، قائلا: “طارق حامد، عنصر أساسي في منتخب مصر، وأرى بأن استبعاده خطأ”.

مقالات ذات صلة
بلماضي: سنعمل على إسعاد جماهيرنا أمام بوركينافاسو ونفاد التذاكر لم يفاجئني..

بلماضي: سنعمل على إسعاد جماهيرنا أمام بوركينافاسو ونفاد التذاكر لم يفاجئني..

هذا ما قاله مدرب بوركينافاسو عن مواجهة الجزائر بعد التعادل مع النيجر

هذا ما قاله مدرب بوركينافاسو عن مواجهة الجزائر بعد التعادل مع النيجر

عمارة: نحن نعمل في صمت وعقد بلماضي سنجدده في 5 دقائق

عمارة: نحن نعمل في صمت وعقد بلماضي سنجدده في 5 دقائق

بلماضي يحافظ على تميز “الخضر” ويرفض الغرور أمام بوركينافاسو

بلماضي يحافظ على تميز “الخضر” ويرفض الغرور أمام بوركينافاسو

الجزائر تضمن تواجدها مع خماسي المقدمة في حال التأهل

الجزائر تضمن تواجدها مع خماسي المقدمة في حال التأهل

غولام: كأس إفريقيا للأمم دائما ما تتسبب بمشاكل للاعبين الأفارقة

غولام: كأس إفريقيا للأمم دائما ما تتسبب بمشاكل للاعبين الأفارقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد