“أتوقع نجاحا باهرا لتأهل الرياضيين إلى بطولة العالم والأولمبياد”

رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى:

صرح رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، الدكتور حبيب الربعان، بأنه يتوقع ”نجاحا باهرا” لمنافسات ”أم الرياضات” خلال دورة الألعاب الرياضية العربية.

وصرح ذات المسؤول، على هامش الاجتماع التقني للمنافسة بقاعة المحاضرات لمركب ميلود هدفي بأنه ”ممتن لجهود الجزائر لتنظيم هذه الألعاب في ظرف قصير جدا”. وتابع في هذا الشأن: ”مثل هذه المنافسات الرياضية الدولية تتطلب تحضيرات طويلة لمدة عامين على الأقل، ولكن ورغم أن قرار منح الجزائر تنظيم الألعاب العربية منذ فترة وجيزة، إلا أن ما لاحظناه أن كل الأمور تسير بكيفية جيدة”.

وكان اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية قد منح الجزائر شرف تنظيم هذه الألعاب العربية في مارس المنصرم، وذلك بعد أن توقفت التظاهرة منذ 12 عاما.

كما اعتبر الدكتور الربعان بأن مشاركة ممثلين عن 18 دولة في منافسات ألعاب القوى ”يعتبر رقم معتبر جدا قياسا بما عهدناه في مختلف المنافسات التي ينظمها الاتحاد العربي لألعاب القوى”. وأضاف: ”أنا متفائل جدا بتحقيق أرقام جيدة في هذه المنافسة التي تقام في ظروف ممتازة بالنظر إلى روعة ملعب ميلود هدفي وميدانه للتدريبات، وهو ما يجعلنا نطمح لرؤية رياضيينا يحققون أرقاما جيدة تسمح لهم بتعزيز حظوظهم في التأهل إلى المنافسات الدولية المهمة، على غرار بطولة العالم والألعاب الأولمبية”.

ولم يتوان رئيس الاتحاد العربي في دعوة ضيوف الجزائر للاستمتاع بزيارة وهران التي وصفها بـ”المدينة الجميلة”، وذلك على هامش مسابقات ألعاب القوى، التي عرفت تتويج العداءة الجزائرية سعاد عزي بسباق 10 آلاف متر مشي، في أول مسابقة مبرمجة في فعاليات هذه الرياضة.

يذكر أن مسابقات ألعاب القوى تستمر إلى غاية يوم 7 يوليو الحالي، علما وأن وهران تستضيف أيضا منافسات أربع رياضات أخرى هي: كرة اليد (رجال) والكرة الحديدية والسباحة والجمباز، فيما تم توزيع باقي الرياضات المبرمجة في هذا العرس الرياضي العربي على ولايات الجزائر العاصمة وتيبازة وعنابة وقسنطينة.