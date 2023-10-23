أثارت الجدل برسالة للإسرائيليين.. بسمة وهبة ترد على منتقدي حديثها بالعبرية
ردت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على منتقدي حديثها باللغة العبرية، عقب الجدل الذي أثارته بالرسالة التي وجهتها للإسرائيليين.
ونشرت وهبة فيديو جديد عبر حسابها على إنستغرام، مع تعليق: “فاضيين أوي ورايقين أوي، ونسينا أهلنا في فلسطين، بجد فاضيين وحقودين ومنفسنيين.. حاولوا تركزوا في مذابح غزة بدل ما تركزوا في لغتي، وأنها لازم تكون متقنة.. لا بجد شاطرين أنتوا أوي أجندة رسمي بس هستمر ولا يفرق”.
ترجمة رسالة #بسمه_وهبه التي لم يفهمها أحد pic.twitter.com/JgpV1JZWkB
— mohamed_elzamzamy (@zamzamy_86) October 22, 2023
وأوضحت السبب وراء تحدثها باللغة العبرية في فيديو سابق: “لما رسالتي ينقلها روعيه كياس اللي بيعتبر من أشهر الصحفيين في إسرائيل، وعرضتها قناة 12 الإسرائيلية، ونقلتها صحف زي يديعوت أحرونوت، فأنا بعتبر إني جبت جول زي محمد صلاح، لأنه رسالتي وصلت وده اللي أنا كنت عايزاه”.
أول رد من الإعلامية #بسمة_وهبة بعد فيديو اللغة العبرية: جبت جون زي صلاح#In_solidarity_with_Palestine#تضامناً_مع_فلسطين#مصر_تفرض_إرادتها pic.twitter.com/1TwU3qO3nu
— بوابة الوطن (@ElwatanNews) October 22, 2023
وأثارت الإعلامية الشهيرة جدلا واسعا بفيديو تحدثت فيه باللغة العبرية، وجهته للإسرائيليين لتخبرهم عن جرائم نتنياهو، لأنهم حسبها غير مطلعين على ما يجري حولهم بسبب حجب المنشورات عنهم.
بسمة وهبة لمنتقدي تحدثها بالعبرية: “مابعرفش عبري وحاولت ورسالتي وصلت لكل منصات إسرائيل.. موتوا بغيظكم”#العربية_مصر pic.twitter.com/fshOnkm5lH
— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 23, 2023
وقالت وهبة بالعبرية ما معناه: “حكومتكم مش بتدور على الأمن، وأنتم شفتم كم الغضب العربي في جميع أنحاء العالم، وليس الوطن العربي فقط.. نتنياهو ليس بالرئيس الحكيم، الذي يعمل على حماية شعبه”.
وأضافت: “أنا أريدكم أن تسألوا رئيسكم عن مصير الرهائن الإسرائيلية.. لم نشاهده يحاول الإطمئنان على روح واحد منهم.. ينبغي أن تعيدوا حساباتكم كشعب، وتبحثوا عن حل لتعيشوا في سلام، ويعيش إخواننا الفلسطينيون في سلام”.
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وبررت حديثها باللغة العبرية قائلة: “عاوزة الشعب الإسرائيلي يعرف بنيامين نتنياهو بيعمل فيهم إيه لأن معظم البوستات المنشورة على السوشيال ميديا نحن فقط نراها لأنها محجوبة”.
وزعمت أن هناك أفرادا في إسرائيل يدركون حقيقة ما يحدث ومنهم نائب في الكنيست الإسرائيلي عندما صرّح بأن ما يحدث في غزة هو “الهولوكوست”، والذي تفعله إسرائيل في غزة مثل الذي فعله هتلر في اليهود، وتم فرض الإقامة الإجبارية على هذا النائب، والحكومة الإسرائيلية كذابة في كل شيء.
وحقق الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرّض لانتقادات عديدة بسبب عدم إتقانها اللغة العبرية. وعمدت بسمة إلى إغلاق التعليقات على منشورها في “إنستغرام”.
ناشط صهيوني يسخر من بسمة وهبة ويقول لم افهم شيء من كلامها سوى كلمة نتنياهو pic.twitter.com/v8SPGMMppP
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 22, 2023