أثارت الجدل برسالة للإسرائيليين.. بسمة وهبة ترد على منتقدي حديثها بالعبرية

ردت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على منتقدي حديثها باللغة العبرية، عقب الجدل الذي أثارته بالرسالة التي وجهتها للإسرائيليين.

ونشرت وهبة فيديو جديد عبر حسابها على إنستغرام، مع تعليق: “فاضيين أوي ورايقين أوي، ونسينا أهلنا في فلسطين، بجد فاضيين وحقودين ومنفسنيين.. حاولوا تركزوا في مذابح غزة بدل ما تركزوا في لغتي، وأنها لازم تكون متقنة.. لا بجد شاطرين أنتوا أوي أجندة رسمي بس هستمر ولا يفرق”.

وأوضحت السبب وراء تحدثها باللغة العبرية في فيديو سابق: “لما رسالتي ينقلها روعيه كياس اللي بيعتبر من أشهر الصحفيين في إسرائيل، وعرضتها قناة 12 الإسرائيلية، ونقلتها صحف زي يديعوت أحرونوت، فأنا بعتبر إني جبت جول زي محمد صلاح، لأنه رسالتي وصلت وده اللي أنا كنت عايزاه”.

وأثارت الإعلامية الشهيرة جدلا واسعا بفيديو تحدثت فيه باللغة العبرية، وجهته للإسرائيليين لتخبرهم عن جرائم نتنياهو، لأنهم حسبها غير مطلعين على ما يجري حولهم بسبب حجب المنشورات عنهم.

وقالت وهبة بالعبرية ما معناه: “حكومتكم مش بتدور على الأمن، وأنتم شفتم كم الغضب العربي في جميع أنحاء العالم، وليس الوطن العربي فقط.. نتنياهو ليس بالرئيس الحكيم، الذي يعمل على حماية شعبه”.

وأضافت: “أنا أريدكم أن تسألوا رئيسكم عن مصير الرهائن الإسرائيلية.. لم نشاهده يحاول الإطمئنان على روح واحد منهم.. ينبغي أن تعيدوا حساباتكم كشعب، وتبحثوا عن حل لتعيشوا في سلام، ويعيش إخواننا الفلسطينيون في سلام”.

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وبررت حديثها باللغة العبرية قائلة: “عاوزة الشعب الإسرائيلي يعرف بنيامين نتنياهو بيعمل فيهم إيه لأن معظم البوستات المنشورة على السوشيال ميديا نحن فقط نراها لأنها محجوبة”.

وزعمت أن هناك أفرادا في إسرائيل يدركون حقيقة ما يحدث ومنهم نائب في الكنيست الإسرائيلي عندما صرّح بأن ما يحدث في غزة هو “الهولوكوست”، والذي تفعله إسرائيل في غزة مثل الذي فعله هتلر في اليهود، وتم فرض الإقامة الإجبارية على هذا النائب، والحكومة الإسرائيلية كذابة في كل شيء.

وحقق الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرّض لانتقادات عديدة بسبب عدم إتقانها اللغة العبرية. وعمدت بسمة إلى إغلاق التعليقات على منشورها في “إنستغرام”.