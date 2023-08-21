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أثارت جدلا كبيرا.. هذه قصة الكلب الذي اشترى شقة في إيران

الشروق أونلاين
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أثارت جدلا كبيرا.. هذه قصة الكلب الذي اشترى شقة في إيران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، فيديو يظهر فيه عدة أشخاص رفقة كلب في مكتب وسيط عقاري قيل أنه توقيع عقد شراء شقة للكلب.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، زوجان إيرانيان يوقعان عقدًا لنقل ملكية شقتهما إلى كلبهما ذي الفراء الأبيض الصغير.

ووضع الحيوان، المسمى “تشيستر”، مخالبه على وسادة حبر بمساعدة امرأة قبل ختم العقد.

وتبين من خلال مقطع الفيديو، إنه لا يوجد ورثة للزوجين، وأنهما يريدان بيع الشقة للكلب.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الشرطة فتحت تحقيقا بعد تداول الفيديو.

وألقت الشرطة الإيرانية القبض على رئيس وكالة عقارية، بعد انتشار مقطع فيديو أظهر شركته تبيع شقة لكلب.

في حين قال موقع “ميزان أون لاين”، التابع للسلطة القضائية في إيران “ألقت الشرطة القبض على رئيس الوكالة العقارية وأغلقت الشركة.”

وأضاف أن البيع يهدف إلى تطبيع انتهاك القيم الأخلاقية للمجتمع، وأنه لا يوجد أساس قانوني له.

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