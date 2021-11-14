أثارت ضجة بتصريحاتها.. ملكة جمال المغرب جزائرية!

عبّر نشطاء مغاربة عن استيائهم الشديد، وصدمتهم الكبيرة بعد تصريح ملكة جمال المغرب بأنها من أصول جزائرية، وطالبوا بسحب اللقب منها.

وتحدثت كوثر بن حليمة عن أصولها الجزائرية حيث قالت بأن والديها سافرا للمغرب في أثناء الحرب التحريرية وبأن جدتها علمت الكثير من النساء المغربيات فن الخياطة.

وأثارت بن حليمة سخط نشطاء مغاربة بمدحها للعادات الجزائرية والفن واللباس الجزائري، وتأكيدها بأن لهم أثرا إيجابيا كبيرا على المجتمع المغربي.

ودخل جزائريون على خط النزاع والجدل بشأن الوصيفة التي ستمثل المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون وقالوا بأن كل شيء جميل يسرقونه من الجزائر.

وقال البعض بأن النظام المغربي تعمد اختيار ملكة جماله من أصول جزائرية ودفعها للتصريح بذلك، فقط لأنها ستشارك في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل.

يذكر أن ملكة جمال المغرب المتوجة، فاطمة الزهراء الخياط، اضطرت للتخلي عن لقبها لصالح وصيفتها، كوثر بن حليمة.

وجاء هذا القرار عقب إصابتها على مستوى الكاحل، وهو الشيئ الذي سيمنعها من التباري على ملكة جمال الكون في إسرائيل يوم 12 ديسمبر 2021.

وبهذا فإن لقب ملكة جمال المغرب وممثلة المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2021 عاد إلى الوصيفة الأولى، كوثر بن حليمة، البالغة من العمر 22 عاما.