أثارت ضجة بتصريحاتها.. ملكة جمال المغرب جزائرية!
عبّر نشطاء مغاربة عن استيائهم الشديد، وصدمتهم الكبيرة بعد تصريح ملكة جمال المغرب بأنها من أصول جزائرية، وطالبوا بسحب اللقب منها.
ماهذه المهزلة !!! قمة الفساد والعبث جايبين وحدة اصولها جزايرية تمثل ملكة جمال المغرب!!!! واش هد البلاد مافيهاش مسؤلين يديرو خدمتهم حتى نوضو نغوتو ونحيحو فين هي الرقابة والتدقيق 😡غدا وبعدو توصل لمناصب مخمة وتبدا تخدم على التراث المشترك والمغرب العربي الكبير😡😡#كوثر_ليست_مغربية pic.twitter.com/5kYeGWMCyj
— أمازيغية مورية (@mn_alslam) November 13, 2021
وتحدثت كوثر بن حليمة عن أصولها الجزائرية حيث قالت بأن والديها سافرا للمغرب في أثناء الحرب التحريرية وبأن جدتها علمت الكثير من النساء المغربيات فن الخياطة.
قمة الحقارة هي انك ملكة جمال المغرب واخدة فلوس و تجي تقولي جداتي جزائرية هي من علم المغربيات القفطان؟ّ
لم اطرح السؤال كم عمر جدتك؟ ولا من كان يعلم المغربيات القفطان في القرون السابقة قبل ولادة جدة جدتك…؟
لكن السؤال شكون اختار هذ الخايبة ملكة جمال المغرب؟ ؟
— Adil ⵣ (@adil_0017) November 14, 2021
وأثارت بن حليمة سخط نشطاء مغاربة بمدحها للعادات الجزائرية والفن واللباس الجزائري، وتأكيدها بأن لهم أثرا إيجابيا كبيرا على المجتمع المغربي.
ملكة جمال المغرب جزائرية والديها هاجرو للمغرب في اثناء الحرب التحريرية الجزائرية والمراركة فرحانين بيها https://t.co/He8mg63Wnf
— Tassili N’ajjer (@Tassili_najer) November 13, 2021
ملكة جمال #المغرب ،من أصول جزائرية، جدتها كانت لاجئة في المغرب ،و تقول ان جدتها هي من علمت المغربيات خياطة القفطان . هههه
— jawad bensaid (@jawadbensaid) November 14, 2021
ودخل جزائريون على خط النزاع والجدل بشأن الوصيفة التي ستمثل المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون وقالوا بأن كل شيء جميل يسرقونه من الجزائر.
كل شيء يسرقونه من الجزائر …
الراي المالوف الكسكي ، دولة توسعية حتى في الثقافة ، و الجمال الذي عندهم جمال جزائري 😂
ملكة جمال المغرب جزائرية ❤️ .#المغرب_دولة_صهيونية pic.twitter.com/Dn1NIcumEF
— إسكندر 🇩🇿 (@Iskander21358) November 14, 2021
نعم انها الصدمة
تفوز ملكة جمال المغرب وبالطبع المخزن يقوم بشراء القنوات الفضائية والمجلات العالمية ينشرون الخبر وستظهر صورة المغرب على أساس بلد متقدم وفي الاخير الفائزة تقول انها من أصول جزائرية وان جدتها لها الفضل في تعليم المغاربة اللباس وانواع المأكولات 😂😂😂😂😂😂
— 🇩🇿kareem🇩🇿 (@Kareemblida09) November 13, 2021
وقال البعض بأن النظام المغربي تعمد اختيار ملكة جماله من أصول جزائرية ودفعها للتصريح بذلك، فقط لأنها ستشارك في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل.
المغاربة اختارو ملكة جمال المغرب من أصول جزائرية وخلاوها دير تصريحات انها تفتخر باصلها الجزائري ،فقط لأنهم سيرسلونها في مسابقة جمال العالم بإسرائيل 😭🤣 مكاش قوم خبث وخبائث كيما المغاربة
— Khawla ✝️ (@pawlazd) November 13, 2021
يذكر أن ملكة جمال المغرب المتوجة، فاطمة الزهراء الخياط، اضطرت للتخلي عن لقبها لصالح وصيفتها، كوثر بن حليمة.
وجاء هذا القرار عقب إصابتها على مستوى الكاحل، وهو الشيئ الذي سيمنعها من التباري على ملكة جمال الكون في إسرائيل يوم 12 ديسمبر 2021.
وبهذا فإن لقب ملكة جمال المغرب وممثلة المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2021 عاد إلى الوصيفة الأولى، كوثر بن حليمة، البالغة من العمر 22 عاما.