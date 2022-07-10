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أثارت ضجة.. ملكة جمال إفريقيا تنظف “الدوارة” بالتاج والكاراكو!

نادية شريف
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أثارت ضجة.. ملكة جمال إفريقيا تنظف “الدوارة” بالتاج والكاراكو!
ملكة جمال إفريقيا إيمان زرطيط

أثارت ملكة جمال إفريقيا، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في إحدى القنوات التلفزيونية وهي تنظف الدوارة.

وصنعت ابنة الشرق الجزائري إيمان زرطيط الحدث في أول أيام عيد الأضحى المبارك عندما ظهرت مرتدية التاج و”الكاراكو” وهي منهمكة في التنظيف.

وتساءل نشطاء عن المغزى من هذا المحتوى، وعلقوا على الصور المداولة: “في الجزائر فقط ملكة جمال تغسل الدوارة بالتاج و الكراكو”.

وأضاف البعض: “كيف تنظفها بكأس ماء؟”

إبنة الشرق الجزائري إيمان زرطيط تتوج بلقب ملكة جمال إفريقيا

توجت ابنة الشرق الجزائري إيمان زرطيط، بلقب ملكة جمال إفريقيا لعام 2022، حسبما أسفرت عنه نتائج المسابقة التي أقيمت في لبنان.

وافتكت زرطيط التي تنحدر من ولاية قسنطينة اللقب من بين 32 متنافسة، حيث اعتلت منصة التتويج في حفل عالمي بالعاصمة بيروت.

يذكر أن إيمان زرطيط حازت على لقب ملكة جمال الشرق الجزائري في العام 2019، كما تأهلت في العام 2021 لنهائي ملكة جمال التراث الإفريقي، أما اللقب الجديد فهو أول تتويج دولي لها.

وعبرت ملكة جمال إفريقيا عن فرحها واعتزازها باللقب، وأهدته لبلدها الجزائر ومتتبعيها.

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