أثارت ضجة واسعة.. ماذا تفعل هذه السيدة في البرلمان العراقي؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لسيدة محجبة داخل البرلمان العراقي وهي توقع أوراقا شبهت بالقرارات.

وفي تصرف يحاكي دور المشرعين في مجلس النواب، تظهر السيدة، ويناديها المحتجون بـ”أم حسين”، وهي تقوم بالتوقيع على أوراق يقدمونها لها بسرعة، حيث تبدو من خلال طريقتها في مسك القلم بأنها ليست متعودة على الكتابة.

فيما أثار الفيديو تفاعلا واسعاً وتباينت التعليقات، حيث رآه البعض طريفا ومضحكا ولقبها بـ “نانسي بيلوسي العراق”، في حين استغله آخرون لتوجيه انتقادات للنواب العراقيين، وتساءل بعض المتابعين عن السبب الذي جعل البرلمان العراقي يستعين بهذه السيدة في توقيع أي قرارات.

وعلقت ريم الشمر على هذا المقطع بقولها: “الله يرحمك يا صدام يا سيف العرب تعال شوف كيف عراق هارون الرشيد صار بعدك”.

وكتب علي الخزرجي متسائلا: “هذا آخر مسمار في نعش العراق !! من هؤلاء وماذا يريدون ولماذا ضاعت دماء شهداء تشرين و لم يسلط الإعلام الضوء عليهم وأصبحت كل وسائل الإعلام مشغولة بعبث هؤلاء الصبية والمراهقين وثلة من النساء !! المشكلة هنا أن النزاع طائفي بين فئة واحدة والعراق يدفع الثمن ولا نعلم إلى أين يذهب”.

يذكر أن مناصرين للتيار الصدري كانوا اقتحموا مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد السبت معلنين اعتصاماً مفتوحا داخله، وذلك احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي، الموالي لإيران، محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء

ودخل مئات من المتظاهرين البرلمان وقاعته الرئيسية رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر.