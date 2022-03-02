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أثارت عديد التساؤلات.. حركة غريبة من نانسي بيلوسي خلال خطاب بايدن! (فيديو)

نادية شريف
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أثارت عديد التساؤلات.. حركة غريبة من نانسي بيلوسي خلال خطاب بايدن! (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وهي تقوم بحركة غريبة خلال خطاب الرئيس جو بايدن.

وأثارت بيلوسي عديد التساؤلات عندما قامت بحركة بيديها خلال خطاب “حالة الاتحاد” الذي أدلى به الرئيس بايدن، وكأنها كانت تريد التصفيق ثم بدأت بالفرك

ويظهر في الفيديو بايدن وهو يتحدث عما واجهه الجنود الأمريكيون من مخاطر في أفغانستان، قبل أن تنهض بيلوسي من مكانها لتقوم بحركتها تلك التي أثارت جدلا.

ومع انتشار المقطع عبر شبكات التواصل، رجح مغردون فرضية عدم اتزانها ووصولها مرحلة عدم القدرة على التحكم في تصرفاتها.

وذهب آخرون للقول بأنها تعمدت إغاضة خصومها وهي رسالة قوية منها إليهم، منوهين إلى أنها قامت بتصرف مماثل مع دونالد ترامب.

وكان بايدن قد تطرق للأزمة الأوكرانية في خطابه قائلا: “قبل 6 أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر ولكنه أخطأ في تقديره بشكل سيئ”.

وأضاف: “بوتين الآن معزول عن العالم أكثر من أي وقت مضى، والعالم الحر يحاسبه”، مشيدا بـ”قدرة الولايات المتحدة على التجمع مع الدول المحبة للحرية في العالم”.

وتابع: “بقينا متحدين، وواجهنا أكاذيب روسيا بالحقيقة..أعلن الليلة أننا سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، مما يزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطا إضافيا على اقتصادهم”.

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