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أثار جدلا واسعا.. ابن الشنفرة يعرض خدماته على الفاف خلفا لبلحمر!

نادية شريف
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أثار جدلا واسعا.. ابن الشنفرة يعرض خدماته على الفاف خلفا لبلحمر!

أثار ابن الشنفرة، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعرض خدماته في مجال الرقية على الفاف لفك لغز المنتخب الجزائري العاجز عن تسجيل الأهداف في كأس الأمم الإفريقية، وذلك خلفا للراقي الراحل أبو مسلم بلحمر.

وظهر مالك قناة الفجر الجزائرية في مقطع مصور وهو يؤكد على أن هناك من ناشده للسفر من أجل رقية محاربي الصحراء الذين تظهر عليهم أعراض غريبة توحي بتعرضهم للسحر أو إصابتهم بالعين.

وأضاف بأنه مستعد للوقوف مع المنتخب الوطني كما فعل الراحل بلحمر، لأن اللاعبين حسبه تظهر عليهم أعراض العين التي أثرت عليهم بشكل كبير، وجعلتهم متنافرين عكس السابق.

وأبدى ابن الشنفرة استعداده للسفر إلى الكاميرون في أقرب فرصة، إذا تم تسهيل إجراءات استخراجه للجواز الذي لا يملكه، ما خلق جدلا بشأن خطوته التي رآها البعض مجرد شعوذة وشعبوية من رجل عرف حسبهم بامتهان تجارة الرقية.

وفي الوقت الذي شجعه نشطاء على المضي قدما لفك السحر وإبطال أثر العين على الفريق الوطني كي يعود الى سابق عهده، استهجن آخرون جعل السحر والعين شماعات لتعليق الخيبات والانتكاسات، وسعي البعض للاستثمار في الأزمات من أجل تحقيق المكاسب .

وقال مغردون إن الرقية ضرورية للمنتخب الجزائري الذي تظهر عليه أعراض السحر والعين بشكل مريب، ولكن لا بد من إرسال شيخ ورع ومتمكن، وليس ابن الشنفرة أو رقية أنفسهم بأنفسهم دون الاستعانة به!

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التعليقات
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  • رياضي

    يريد رحلة للبحث عن الشهرة ... ولو كان السحر يضمن الفوز او الخسارة فلماذا لم يفز الافارقة بكاس العالم وهذا الشخص _الشنفرى_عاجز عن استخراج جواز سفر ويتحدث عن تحقيق معجزة للفريق الوطني واسباب الهزيمة في نظري ليست السحر ولا العين وانما لاعبونا لم يكونوا في يومهم وكان ينقصحم اللعب بحرارة ولعل ارضية الميدان السيئة جدا كانت عامل مهم في الاداء الباهت وقد رأينا لقطة تمرير الكرة من بناصر لزميله فصعدت الكرة الى السماء

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