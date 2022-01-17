أثار جدلا واسعا.. ابن الشنفرة يعرض خدماته على الفاف خلفا لبلحمر!
أثار ابن الشنفرة، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعرض خدماته في مجال الرقية على الفاف لفك لغز المنتخب الجزائري العاجز عن تسجيل الأهداف في كأس الأمم الإفريقية، وذلك خلفا للراقي الراحل أبو مسلم بلحمر.
وظهر مالك قناة الفجر الجزائرية في مقطع مصور وهو يؤكد على أن هناك من ناشده للسفر من أجل رقية محاربي الصحراء الذين تظهر عليهم أعراض غريبة توحي بتعرضهم للسحر أو إصابتهم بالعين.
الراقي هذااا سحر..👇😮#الراقي_إبن_الشنفرة:” فيه شيء غير طبيعي في المباراة واذا سهلولي مهمة نروح لفك لغز المنتخب:😌 pic.twitter.com/wUp6nklIK4
— 🇹🇳 𝕃𝔸𝕃𝔅𝔏𝔄𝔏🇩🇿 (@amri_bi) January 16, 2022
وأضاف بأنه مستعد للوقوف مع المنتخب الوطني كما فعل الراحل بلحمر، لأن اللاعبين حسبه تظهر عليهم أعراض العين التي أثرت عليهم بشكل كبير، وجعلتهم متنافرين عكس السابق.
📌📌#الشيخ_إبن_الشنفرة …”العين أثرت كثيرا في اللاعبين واذا سهلولي غدوة نروح للكاميرون” pic.twitter.com/zJnXMUPvrn
— فلون تع تشيكولا يترعد ياجدك 🍮😂 (@sabliere35) January 17, 2022
وأبدى ابن الشنفرة استعداده للسفر إلى الكاميرون في أقرب فرصة، إذا تم تسهيل إجراءات استخراجه للجواز الذي لا يملكه، ما خلق جدلا بشأن خطوته التي رآها البعض مجرد شعوذة وشعبوية من رجل عرف حسبهم بامتهان تجارة الرقية.
وفي الوقت الذي شجعه نشطاء على المضي قدما لفك السحر وإبطال أثر العين على الفريق الوطني كي يعود الى سابق عهده، استهجن آخرون جعل السحر والعين شماعات لتعليق الخيبات والانتكاسات، وسعي البعض للاستثمار في الأزمات من أجل تحقيق المكاسب .
وقال مغردون إن الرقية ضرورية للمنتخب الجزائري الذي تظهر عليه أعراض السحر والعين بشكل مريب، ولكن لا بد من إرسال شيخ ورع ومتمكن، وليس ابن الشنفرة أو رقية أنفسهم بأنفسهم دون الاستعانة به!